В Соломенском районе Киева обломки беспилотника упали возле многоэтажки, фото

В Киеве упали обломки вражеского дрона, на месте работают правоохранители.

В Соломенском районе столицы правоохранители зафиксировали падение обломков вражеского беспилотника. Как сообщили в полиции Киева, обломки упали возле многоэтажного жилого дома.

К счастью, повреждений и пострадавших нет. Место падения временно огородили для проведения следственных действий.

На месте работают специалисты взрывотехнической службы и следственно-оперативная группа территориального подразделения, которые документируют происшествие и изымают остатки дрона.

