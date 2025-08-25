Практика судов
  1. В Украине

Налоговая служба сможет требовать SAF-T UA – что нужно знать крупным налогоплательщикам

23:55, 25 августа 2025
ГНС разъяснила, какие данные может требовать от крупных налогоплательщиков по стандарту SAF-T UA.
Налоговая служба сможет требовать SAF-T UA – что нужно знать крупным налогоплательщикам
Государственная налоговая служба Украины сообщила, что во время документальных проверок (плановых или внеплановых, выездных или выездных) имеет право запрашивать у крупных налогоплательщиков копии документов в электронной форме. Об этом говорится на официальном сайте ГНС.

В частности, налоговая может требовать:

  • документы по учету доходов, расходов и других показателей, связанных с определением объектов налогообложения;
  • первичные документы, регистры бухгалтерского учета, финансовую отчетность;
  • другие документы, касающиеся исчисления и уплаты налогов и сборов.

Такие требования предусмотрены пунктом 85.2 статьи 85 Налогового кодекса Украины и приказом Министерства финансов от 07.11.2011 № 1393, который регулирует порядок предоставления документов крупными налогоплательщиками в электронной форме.

Стандартный аудиторский файл (SAF-T UA) представляет собой электронный XML-файл стандартизированной структуры, содержащий экспортированные из учетной системы предприятия данные, в частности:

  • информацию об активах, собственном капитале и обязательствах;
  • данные об изменениях финансово-хозяйственного состояния за определенный период;
  • первичные документы, регистры бухгалтерского учета и финансовую отчетность.

Запрос на представление SAF-T UA направляется ГНС в произвольной форме с указанием периода проверки и способа передачи файла. Если проверка охватывает период более одного календарного года, налогоплательщик должен сформировать отдельный файл для каждого года.

налоговая ГНС налоги

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
