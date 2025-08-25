Налоговая служба сможет требовать SAF-T UA – что нужно знать крупным налогоплательщикам

Государственная налоговая служба Украины сообщила, что во время документальных проверок (плановых или внеплановых, выездных или выездных) имеет право запрашивать у крупных налогоплательщиков копии документов в электронной форме. Об этом говорится на официальном сайте ГНС.
В частности, налоговая может требовать:
Такие требования предусмотрены пунктом 85.2 статьи 85 Налогового кодекса Украины и приказом Министерства финансов от 07.11.2011 № 1393, который регулирует порядок предоставления документов крупными налогоплательщиками в электронной форме.
Стандартный аудиторский файл (SAF-T UA) представляет собой электронный XML-файл стандартизированной структуры, содержащий экспортированные из учетной системы предприятия данные, в частности:
Запрос на представление SAF-T UA направляется ГНС в произвольной форме с указанием периода проверки и способа передачи файла. Если проверка охватывает период более одного календарного года, налогоплательщик должен сформировать отдельный файл для каждого года.
