Налоговая служба сможет требовать SAF-T UA – что нужно знать крупным налогоплательщикам

ГНС разъяснила, какие данные может требовать от крупных налогоплательщиков по стандарту SAF-T UA.

Государственная налоговая служба Украины сообщила, что во время документальных проверок (плановых или внеплановых, выездных или выездных) имеет право запрашивать у крупных налогоплательщиков копии документов в электронной форме. Об этом говорится на официальном сайте ГНС.

В частности, налоговая может требовать:

документы по учету доходов, расходов и других показателей, связанных с определением объектов налогообложения;

первичные документы, регистры бухгалтерского учета, финансовую отчетность;

другие документы, касающиеся исчисления и уплаты налогов и сборов.

Такие требования предусмотрены пунктом 85.2 статьи 85 Налогового кодекса Украины и приказом Министерства финансов от 07.11.2011 № 1393, который регулирует порядок предоставления документов крупными налогоплательщиками в электронной форме.

Стандартный аудиторский файл (SAF-T UA) представляет собой электронный XML-файл стандартизированной структуры, содержащий экспортированные из учетной системы предприятия данные, в частности:

информацию об активах, собственном капитале и обязательствах;

данные об изменениях финансово-хозяйственного состояния за определенный период;

первичные документы, регистры бухгалтерского учета и финансовую отчетность.

Запрос на представление SAF-T UA направляется ГНС в произвольной форме с указанием периода проверки и способа передачи файла. Если проверка охватывает период более одного календарного года, налогоплательщик должен сформировать отдельный файл для каждого года.

