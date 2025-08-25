Практика судів
Податкова зможе вимагати SAF-T UA – що потрібно знати великим платникам податків

23:55, 25 серпня 2025
ДПС роз’яснила, які дані може вимагати від великих платників податків за стандартом SAF-T UA.
Державна податкова служба України повідомила, що під час документальних перевірок (планових чи позапланових, виїзних або невиїзних) має право запитувати у великих платників податків копії документів в електронній формі. Про це йдеться на офіційному сайті ДПС.

Зокрема, податкова може вимагати:

  • документи з обліку доходів, витрат та інших показників, пов’язаних із визначенням об’єктів оподаткування;
  • первинні документи, регістри бухгалтерського обліку, фінансову звітність;
  • інші документи, що стосуються обчислення та сплати податків і зборів.

Такі вимоги передбачені пунктом 85.2 статті 85 Податкового кодексу України та наказом Міністерства фінансів від 07.11.2011 № 1393, який регулює порядок надання документів великими платниками податків в електронній формі.

Стандартний аудиторський файл (SAF-T UA) являє собою електронний XML-файл стандартизованої структури, що містить експортовані з облікової системи підприємства дані, зокрема:

  • інформацію про активи, власний капітал і зобов’язання;
  • дані про зміни фінансово-господарського стану за певний період;
  • первинні документи, регістри бухгалтерського обліку та фінансову звітність.

Запит на подання SAF-T UA надсилається ДПС у довільній формі із зазначенням періоду перевірки та способу передачі файлу. Якщо перевірка охоплює період понад один календарний рік, платник податків має сформувати окремий файл для кожного року.

Свідки зможуть фіксувати паркування на місцях для осіб з інвалідністю і передавати дані про порушників через веб-портал — законопроект

Депутати пропонують посилити громадський контроль за порушенням водіями правил паркування на місцях для осіб з інвалідністю.

Зеленський призначив Євгенія Хмару начальником Центру спеціальних операцій «А» СБУ

Раніше Євгеній Хмара займав посаду начальника Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів СБУ.

Судді судів першої інстанції в Україні отримують 105-107 тисяч гривень на місяць — ДСА

У Державній судовій адміністрації порахували середній розмір суддівської винагороди в місцевих судах.

У Верховній Раді пропонують спростити призначення на посади прокурорів окружних прокуратур з числа не прокурорів

Особу, яка не обіймала посаду прокурора до липня 2025 року, можна буде призначити не лише прокурором Офісу Генерального прокурора чи обласної прокуратури, але й до окружної прокуратури – законопроект.

Кабмін уточнив обов’язок звітування командирів через Армія+: службова інформація через веб-портал не передається

Раніше уряд доручив забезпечити щоденне подання командирами звітів про ураження ворога з використанням засобів порталу Армія+, однак тепер вніс зміни до цієї постанови, уточнивши, що службова інформація не передається.

