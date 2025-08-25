Податкова зможе вимагати SAF-T UA – що потрібно знати великим платникам податків

ДПС роз’яснила, які дані може вимагати від великих платників податків за стандартом SAF-T UA.

Державна податкова служба України повідомила, що під час документальних перевірок (планових чи позапланових, виїзних або невиїзних) має право запитувати у великих платників податків копії документів в електронній формі. Про це йдеться на офіційному сайті ДПС.

Зокрема, податкова може вимагати:

документи з обліку доходів, витрат та інших показників, пов’язаних із визначенням об’єктів оподаткування;

первинні документи, регістри бухгалтерського обліку, фінансову звітність;

інші документи, що стосуються обчислення та сплати податків і зборів.

Такі вимоги передбачені пунктом 85.2 статті 85 Податкового кодексу України та наказом Міністерства фінансів від 07.11.2011 № 1393, який регулює порядок надання документів великими платниками податків в електронній формі.

Стандартний аудиторський файл (SAF-T UA) являє собою електронний XML-файл стандартизованої структури, що містить експортовані з облікової системи підприємства дані, зокрема:

інформацію про активи, власний капітал і зобов’язання;

дані про зміни фінансово-господарського стану за певний період;

первинні документи, регістри бухгалтерського обліку та фінансову звітність.

Запит на подання SAF-T UA надсилається ДПС у довільній формі із зазначенням періоду перевірки та способу передачі файлу. Якщо перевірка охоплює період понад один календарний рік, платник податків має сформувати окремий файл для кожного року.

