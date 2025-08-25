Практика судов
НБУ сократил продажу долларов на межбанковском рынке на 9,3%

21:34, 25 августа 2025
Продажа долларов НБУ упала до $551,2 млн.
Национальный банк Украины на прошлой неделе сократил продажу долларов на межбанковском валютном рынке на $56,7 млн, или на 9,3%, до $551,2 млн. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

По информации НБУ, отрицательное сальдо покупки и продажи валюты юридическими лицами оставалось относительно стабильным с понедельника по четверг, колеблясь в пределах $53,6–62,5 млн в день. Это в среднем на 17,4% ниже, чем показатели предыдущей недели.

На наличном рынке наблюдался рост спроса на валюту среди населения. Если с субботы по понедельник продажа валюты превышала ее покупку на $11,1 млн, то в четверг этот показатель вырос до $29,3 млн по сравнению с $10,5 млн в предыдущий четверг. Кроме того, в четверг население впервые за две недели покупало больше безналичной валюты, чем продавало – на $3,8 млн ежедневно.

Официальный курс гривны к доллару на прошлой неделе несколько укрепился – с 41,3401 грн/$1 до 41,2839 грн/$1. Аналогичная тенденция наблюдалась на наличном рынке, где курс гривны вырос на 5–6 копеек: покупка – до примерно 41,32 грн/$1, продажа – до около 41,39 грн/$1.

Нацбанк валюта

