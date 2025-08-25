НБУ скоротив продаж доларів на міжбанківському ринку на 9,3%

Продаж доларів НБУ впав до $551,2 млн.

Національний банк України минулого тижня зменшив продаж доларів на міжбанківському валютному ринку на $56,7 млн, або на 9,3%, до $551,2 млн. Про це свідчать дані, опубліковані на сайті регулятора.

За інформацією НБУ, негативне сальдо купівлі та продажу валюти юридичними особами залишалося відносно стабільним із понеділка по четвер, коливаючись у межах $53,6–62,5 млн на день. Це в середньому на 17,4% нижче, ніж показники попереднього тижня.

На готівковому ринку спостерігалося зростання попиту на валюту серед населення. Якщо з суботи по понеділок продаж валюти перевищував її купівлю на $11,1 млн, то в четвер цей показник зріс до $29,3 млн, порівняно з $10,5 млн у попередній четвер. Крім того, у четвер населення вперше за два тижні купувало більше безготівкової валюти, ніж продавало – на $3,8 млн щодня.

Офіційний курс гривні до долара минулого тижня дещо зміцнився – з 41,3401 грн/$1 до 41,2839 грн/$1. Аналогічна тенденція спостерігалася на готівковому ринку, де курс гривні зріс на 5–6 копійок: купівля – до приблизно 41,32 грн/$1, продаж – до близько 41,39 грн/$1.

