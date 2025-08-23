Практика судов
  1. Фото
  2. / В мире

Здание МИД Латвии подсветили цветами украинского флага по случаю Дня Независимости, фото

10:42, 23 августа 2025
Латвийскон МИД украсили государственными флагами Украины.
Здание МИД Латвии подсветили цветами украинского флага по случаю Дня Независимости, фото
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Здание латвийского Министерства иностранных дел украсили украинскими флагами и подсветили в сине-желтый цвет по случаю Дня Государственного флага Украины и Дня Независимости.

«В честь Дня Государственного Флага Украины 23 августа и Дня Независимости Украины 24 августа флаги будут развеваться перед Министерством иностранных дел, а его фасад будет подсвечен цветами украинского флага. Желаем нашим друзьям в Украине сил и устойчивости», – заявили в МИД Латвии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.  

Украина Литва День Государственного Флага Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Мобилизованные сотрудники учитываются в норматив трудоустройства лиц с инвалидностью, а работодатель отвечает за достоверность отчетности — Верховный Суд

Верховный Суд: сотрудники, проходящие военную службу по призыву во время мобилизации, включаются в расчет среднесписочной численности штатных работников для целей определения норматива рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью.

Суд оправдал военнослужащего, который сообщил командиру о невозможности выполнить приказ по состоянию здоровья

Военнослужащий выполнял приказы, участвовал в боевых действиях, ходил на штурмы, но на этот раз не смог выполнить приказ из-за состояния здоровья – суд вынес оправдательный приговор.

Судьи не всегда сообщают достоверную информацию о состоянии обеспечения их судов – ГСА

Государственная судебная администрация инициировала кампанию по анкетированию новоназначенных судей, чтобы узнать правду.

Верховная Рада рассмотрит законопроект об обеспечении уважения к суду

Впрочем, изменения в КУоАП и УПК касаются не только повышения штрафов за неуважение к суду.

Верховная Рада двумя законами по-разному урегулировала вопрос ограничения доступа к данным предприятий в публичных электронных реестрах

Оба принятых парламентом закона дополняют закон о публичных электронных реестрах одним и тем же подпунктом, касающимся ограничения публичного доступа к информации в реестрах в отношении определенного круга предприятий, но содержание этих дополнений разное.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Юрій Бориславський
    Юрій Бориславський
    голова Залізничного районного суду м. Львова