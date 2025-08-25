Практика судов
Стало известно, когда состоится следующее заседание «Рамштайна»

21:27, 25 августа 2025
Следующее заседание «Рамштайна» состоится в Лондоне в сентябре.
Стало известно, когда состоится следующее заседание «Рамштайна»
Следующее заседание контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" состоится в Лондоне 9 сентября. Об этом сообщил представитель Министерства обороны Германии, передает Суспильне.

Отмечается, что заседание пройдет в смешанном формате, а его повестка не разглашается.

Ранее министр обороны Денис Шмыгаль сообщал, что новое заседание "Рамштайна" состоится в сентябре. Он отмечал, что обсудил подготовку заседания с министром обороны Великобритании Джоном Гили во время телефонного разговора 13 августа.

