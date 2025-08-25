Стало відомо, коли відбудеться наступне засідання «Рамштайну»

Наступне засідання «Рамштайну» відбудеться у Лондоні у вересні.

Наступне засідання контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться у Лондоні 9 вересня. Про це повідомив речник Міністерства оборони Німеччини, передає Суспільне.

Зазначається, що засідання пройде у змішаному форматі, а його порядок денний не розголошується.

Раніше міністр оборони Денис Шмигаль повідомляв, що нове засідання "Рамштайну" відбудеться у вересні. Він зазначав, що обговорив підготовку засідання з міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі під час телефонної розмови 13 серпня.

