Практика судов
  1. В мире

В школах Флориды тестируют вооруженные дроны для защиты от стрельбы

23:31, 25 августа 2025
Флорида внедряет дроны для школьной безопасности.
В школах Флориды тестируют вооруженные дроны для защиты от стрельбы
Фото: TechSpot
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Три школьных округа Флориды начали испытания системы безопасности Campus Guardian Angel, которая предусматривает использование вооруженных дронов для быстрого реагирования на стрельбу. При поддержке губернатора Рона Десантиса система может стать постоянной частью школьной безопасности с января 2026 года, сообщает TechSpot.

Каждая школа будет оснащена шестью дронами, которые будут храниться в защищенных боксах и управляться удаленными операторами из офиса в Остине. Дроны способны развивать скорость до 80 км/ч в помещениях и до 160 км/ч на открытой местности, достигая любой точки кампуса за секунды. Они обеспечивают видеотрансляцию в реальном времени, помогая правоохранителям определить местонахождение нападавшего и оценить ситуацию.

Дроны оснащены нелетальным оружием, в частности перцовыми патронами, средствами для дезориентации и стеклорезами для быстрого доступа к классам. Операторы будут координировать действия с тактическими специалистами и правоохранителями, решая, когда применять средства.

Несмотря на потенциал системы, она вызывает опасения по поводу безопасности. Эксперты указывают на риски технических сбоев, возможные столкновения дронов с учениками или персоналом, а также сомнения относительно квалификации операторов. Некоторые считают, что использование дронов может затруднить реагирование на кризисные ситуации.

Установка системы запланирована на сентябрь-октябрь 2025 года, а полноценная работа начнется с января 2026-го. Разработчики отмечают, что использование 30–90 дронов на кампус может повысить безопасность, но эффективность технологии станет понятной только после практического применения.

На фоне роста инцидентов с оружием в школах США – около 1000 за последние три года, что в десять раз больше, чем десятилетие назад, – Флорида также ввела запрет на использование мобильных телефонов в классах. Подобные ограничения уже действуют в 35 штатах.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

школа дрон

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Свидетели смогут фиксировать парковку на местах для лиц с инвалидностью и передавать данные о нарушителях через веб-портал — законопроект

Депутаты предлагают усилить общественный контроль за нарушением водителями правил парковки на местах для лиц с инвалидностью.

Зеленский назначил Евгения Хмару начальником Центра специальных операций «А» СБУ

Ранее Евгений Хмара занимал должность начальника Центра специальных операций по борьбе с терроризмом, защите участников уголовного судопроизводства и сотрудников правоохранительных органов СБУ.

Судьи судов первой инстанции в Украине получают 105-107 тысяч гривен в месяц — ГСА

В Государственной судебной администрации посчитали средний размер судейского вознаграждения в местных судах.

В Верховной Раде предлагают упростить назначение на должности прокуроров окружных прокуратур для лиц, не имеющих прокурорского опыта

Лицо, которое не занимало должность прокурора до июля 2025 года, можно будет назначить не только прокурором Офиса Генерального прокурора или областной прокуратуры, но и окружной прокуратуры — законопроект.

Кабмин уточнил обязанность командиров отчитываться через Армия+: служебная информация через веб-портал не передается

Ранее правительство поручило обеспечить ежедневную подачу командирами отчетов о поражении врага с использованием средств портала Армия+, однако теперь внесло изменения в это постановление, уточнив, что служебная информация не передается.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Марія Кедик
    Марія Кедик
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Оксана Броновицька
    Оксана Броновицька
    заступник голови Деснянського районного суду міста Києва
  • Габор Собослой
    Габор Собослой
    суддя Закарпатського апеляційного суду