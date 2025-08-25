В школах Флориды тестируют вооруженные дроны для защиты от стрельбы

Флорида внедряет дроны для школьной безопасности.

Фото: TechSpot

Три школьных округа Флориды начали испытания системы безопасности Campus Guardian Angel, которая предусматривает использование вооруженных дронов для быстрого реагирования на стрельбу. При поддержке губернатора Рона Десантиса система может стать постоянной частью школьной безопасности с января 2026 года, сообщает TechSpot.

Каждая школа будет оснащена шестью дронами, которые будут храниться в защищенных боксах и управляться удаленными операторами из офиса в Остине. Дроны способны развивать скорость до 80 км/ч в помещениях и до 160 км/ч на открытой местности, достигая любой точки кампуса за секунды. Они обеспечивают видеотрансляцию в реальном времени, помогая правоохранителям определить местонахождение нападавшего и оценить ситуацию.

Дроны оснащены нелетальным оружием, в частности перцовыми патронами, средствами для дезориентации и стеклорезами для быстрого доступа к классам. Операторы будут координировать действия с тактическими специалистами и правоохранителями, решая, когда применять средства.

Несмотря на потенциал системы, она вызывает опасения по поводу безопасности. Эксперты указывают на риски технических сбоев, возможные столкновения дронов с учениками или персоналом, а также сомнения относительно квалификации операторов. Некоторые считают, что использование дронов может затруднить реагирование на кризисные ситуации.

Установка системы запланирована на сентябрь-октябрь 2025 года, а полноценная работа начнется с января 2026-го. Разработчики отмечают, что использование 30–90 дронов на кампус может повысить безопасность, но эффективность технологии станет понятной только после практического применения.

На фоне роста инцидентов с оружием в школах США – около 1000 за последние три года, что в десять раз больше, чем десятилетие назад, – Флорида также ввела запрет на использование мобильных телефонов в классах. Подобные ограничения уже действуют в 35 штатах.

