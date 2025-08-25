Практика судів
У школах Флориди тестують озброєні дрони для захисту від стрілянини

23:31, 25 серпня 2025
Флорида впроваджує дрони для шкільної безпеки.
Три шкільні округи Флориди розпочали випробування системи безпеки Campus Guardian Angel, що передбачає використання озброєних дронів для швидкого реагування на стрілянину. За підтримки губернатора Рона Десантіса система може стати постійною частиною шкільної безпеки з січня 2026 року, повідомляє TechSpot.

Кожна школа буде оснащена шістьма дронами, які зберігатимуться в захищених боксах і керуватимуться віддаленими операторами з офісу в Остіні. Дрони здатні розвивати швидкість до 80 км/год у приміщеннях і до 160 км/год на відкритій місцевості, досягаючи будь-якої точки кампусу за секунди. Вони забезпечують відеотрансляцію в реальному часі, допомагаючи правоохоронцям визначити місце перебування нападника та оцінити ситуацію.

Дрони оснащені нелетальною зброєю, зокрема перцевими набоями, засобами для дезорієнтації та склорізами для швидкого доступу до класів. Оператори координуватимуть дії з тактичними фахівцями та правоохоронцями, вирішуючи, коли застосовувати засоби.

Попри потенціал системи, вона викликає занепокоєння щодо безпеки. Експерти вказують на ризики технічних збоїв, можливі зіткнення дронів з учнями чи персоналом, а також сумніви щодо кваліфікації операторів. Дехто вважає, що використання дронів може ускладнити реагування на кризові ситуації.

Встановлення системи заплановано на вересень-жовтень 2025 року, а повноцінна робота розпочнеться з січня 2026-го. Розробники зазначають, що використання 30–90 дронів на кампус може підвищити безпеку, але ефективність технології стане зрозумілою лише після практичного застосування.

На тлі зростання інцидентів зі зброєю в школах США – близько 1000 за останні три роки, що вдесятеро більше, ніж десятиріччя тому, – Флорида також запровадила заборону на використання мобільних телефонів у класах. Подібні обмеження вже діють у 35 штатах.

