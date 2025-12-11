  1. В Україні

Зеленський пояснив, від чого залежить зростання зарплат військових

18:30, 11 грудня 2025
Володимир Зеленський підкреслив, що будь-яке збільшення виплат «тій чи іншій частині військових залежить передусім від додаткового бюджету, який Україна може залучити».
Зеленський пояснив, від чого залежить зростання зарплат військових
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що підвищення заробітних плат військовослужбовцям безпосередньо залежить від додаткового фінансування та покриття значного дефіциту держбюджету. Про це він сказав під час спілкування з журналістами 11 грудня.

«Так, є відповідні питання щодо державного бюджету. Люди на першій лінії фронту отримують більше грошей, ми з вами це прекрасно розуміємо. Зрозуміло, що у війську всі дуже важливі», - заявив він.

Глава держави підкреслив, що будь-яке збільшення виплат «тій чи іншій частині військових залежить передусім від додаткового бюджету, який Україна може залучити».

Зеленський приділив особливу увагу необхідності залучення зовнішньої фінансової підтримки.

«Треба розуміти, що сьогодні ми боремося за 45-50 мільярдів доларів на наступний рік. Вони йдуть на деякі речі, не заробітні плати. Але все одно ми з вами розуміємо, що все це один бюджет, один кошик», - сказав він.

За словами Президента, навіть наявний бюджет, який критикують, розрахований з умовою залучення необхідного зовнішнього фінансування.

«І суми, які зараз є в бюджеті, який критикують, це з урахуванням, що я знайду, як покрити цей дефіцит у 45-50 мільярдів доларів. Це наявний бюджет ще треба забезпечити», - заявив Зеленський.

Глава держави попередив, що наслідком непокриття дефіциту може стати пошук коштів всередині вже затвердженого бюджету.

«І якщо немає цих 45-50 мільярдів доларів, то це означає, що ти на наявну зарплату військовому будеш знаходити гроші десь ще всередині цього бюджету», - додав він.

