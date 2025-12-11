Зеленский объяснил, от чего зависит рост зарплат военнослужащих

Владимир Зеленский подчеркнул, что любое увеличение выплат «той или иной части военных зависит прежде всего от дополнительного бюджета, который Украина может привлечь».

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что повышение заработных плат военнослужащим напрямую зависит от дополнительного финансирования и покрытия значительного дефицита государственного бюджета. Об этом он сказал во время общения с журналистами 11 декабря.

«Да, есть соответствующие вопросы относительно государственного бюджета. Люди на первой линии фронта получают больше денег, мы с вами это прекрасно понимаем. Понятно, что в армии все очень важны», — заявил он.

Глава государства подчеркнул, что любое увеличение выплат «той или иной части военных зависит прежде всего от дополнительного бюджета, который Украина может привлечь».

Зеленский уделил особое внимание необходимости привлечения внешней финансовой поддержки.

«Нужно понимать, что сегодня мы боремся за 45–50 миллиардов долларов на следующий год. Они идут на некоторые вещи, не заработные платы. Но все равно мы с вами понимаем, что все это один бюджет, одна корзина», — сказал он.

По словам Президента, даже имеющийся бюджет, который критикуют, рассчитан с учетом привлечения необходимого внешнего финансирования.

«И суммы, которые сейчас есть в бюджете, который критикуют, — это с учетом того, что я найду, как покрыть этот дефицит в 45–50 миллиардов долларов. Этот имеющийся бюджет еще нужно обеспечить», — заявил Зеленский.

Глава государства предупредил, что следствием непокрытия дефицита может стать поиск средств внутри уже утвержденного бюджета.

«И если нет этих 45–50 миллиардов долларов, то это означает, что ты на существующую зарплату военнослужащему будешь находить деньги где-то еще внутри этого бюджета», — добавил он.

