  1. В Украине

Зеленский объяснил, от чего зависит рост зарплат военнослужащих

18:30, 11 декабря 2025
Владимир Зеленский подчеркнул, что любое увеличение выплат «той или иной части военных зависит прежде всего от дополнительного бюджета, который Украина может привлечь».
Зеленский объяснил, от чего зависит рост зарплат военнослужащих
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что повышение заработных плат военнослужащим напрямую зависит от дополнительного финансирования и покрытия значительного дефицита государственного бюджета. Об этом он сказал во время общения с журналистами 11 декабря.

«Да, есть соответствующие вопросы относительно государственного бюджета. Люди на первой линии фронта получают больше денег, мы с вами это прекрасно понимаем. Понятно, что в армии все очень важны», — заявил он.

Глава государства подчеркнул, что любое увеличение выплат «той или иной части военных зависит прежде всего от дополнительного бюджета, который Украина может привлечь».

Зеленский уделил особое внимание необходимости привлечения внешней финансовой поддержки.

«Нужно понимать, что сегодня мы боремся за 45–50 миллиардов долларов на следующий год. Они идут на некоторые вещи, не заработные платы. Но все равно мы с вами понимаем, что все это один бюджет, одна корзина», — сказал он.

По словам Президента, даже имеющийся бюджет, который критикуют, рассчитан с учетом привлечения необходимого внешнего финансирования.

«И суммы, которые сейчас есть в бюджете, который критикуют, — это с учетом того, что я найду, как покрыть этот дефицит в 45–50 миллиардов долларов. Этот имеющийся бюджет еще нужно обеспечить», — заявил Зеленский.

Глава государства предупредил, что следствием непокрытия дефицита может стать поиск средств внутри уже утвержденного бюджета.

«И если нет этих 45–50 миллиардов долларов, то это означает, что ты на существующую зарплату военнослужащему будешь находить деньги где-то еще внутри этого бюджета», — добавил он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ВСУ зарплата военнослужащие Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада может рассмотреть вопрос об увольнении Министра образования и науки Украины Оксена Лисового

Парламент может рассмотреть отставку министра образования.

Апелляционная палата ВАКС подтвердила конфискацию авто за 3,29 млн грн чиновника Минюста Кириенко

Суд пришел к выводу, что конфискация законна, так как чиновник не смог объяснить происхождение средств.

Главный сервисный центр МВД пояснил, какое авто считается новым в его понимании

В терминологии сервисных центров МВД «новый автомобиль» — это исключительно автомобиль из салона, который ранее никогда не был нигде зарегистрирован.

Онлайн vs офлайн: Верховный Суд определил пределы ответственности за пропуск срока на апелляцию

Соблюдение процессуальных сроков обжалования зависит не от выбранного формата подачи, а от надлежащей процессуальной дисциплины сторон.

Кабмин неожиданно изменил правила бронирования: новые сроки, лимиты и основания для аннулирования отсрочек

Правительство ввело новые нормы и ускорило процедуры бронирования для критически важных предприятий.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]