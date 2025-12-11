Юрособа володіє нерухомістю без оформлених прав на землю: чи потрібно сплачувати земельний податок

Юридична особа не сплачує земельний податок до моменту державної реєстрації прав на земельну ділянку.

Податкова служба надала роз’яснення щодо оподаткування земельним податком у випадках, коли юридична особа є власником нерухомого майна, але права на земельну ділянку під ним не оформлені.

Податковий кодекс України визначає, що земельний податок сплачують власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та постійні землекористувачі. Підставою для нарахування податку є дані державного земельного кадастру, реєстру речових прав та інші правовстановлюючі документи.

Земельний податок сплачується з дня державної реєстрації права власності або користування земельною ділянкою. Відповідно, поки право юридичної особи на земельну ділянку не зареєстроване, така особа не вважається платником земельного податку (ст. 269 ПКУ) і не зобов’язана нараховувати чи сплачувати цей податок.

Окремо ДПС уточнює ситуацію щодо нерухомості в багатоквартирних будинках. Платником земельного податку в таких випадках є та особа, на яку зареєстроване право на земельну ділянку під будинком, з урахуванням прибудинкової території. Це може бути установа або організація, яка управляє будинком державної чи комунальної власності, або об’єднання співвласників багатоквартирного будинку.

Юридичні особи, що володіють приміщеннями у багатоквартирних будинках, можуть реалізувати свої зобов’язання щодо платного користування землею через суб’єкта, якому делеговано повноваження з державної реєстрації прав на земельну ділянку. Податкові зобов’язання виникатимуть у цього суб’єкта з моменту реєстрації відповідних прав.

