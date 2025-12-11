Юрлицо владеет недвижимостью без оформленных прав на землю: нужно ли платить земельный налог

Юридическое лицо не уплачивает земельный налог до момента государственной регистрации прав на земельный участок.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Налоговая служба предоставила разъяснение относительно налогообложения земельным налогом в случаях, когда юридическое лицо является собственником недвижимого имущества, но права на земельный участок под ним не оформлены.

Налоговый кодекс Украины определяет, что земельный налог уплачивают владельцы земельных участков, земельных долей (паев) и постоянные землепользователи. Основанием для начисления налога являются данные государственного земельного кадастра, реестра вещных прав и другие правоустанавливающие документы.

Земельный налог уплачивается со дня государственной регистрации права собственности или пользования земельным участком. Соответственно, пока право юридического лица на земельный участок не зарегистрировано, такое лицо не считается плательщиком земельного налога (ст. 269 НКУ) и не обязано начислять или уплачивать этот налог.

Отдельно ГНС уточняет ситуацию относительно недвижимости в многоквартирных домах. Плательщиком земельного налога в таких случаях является то лицо, на которое зарегистрировано право на земельный участок под домом, с учетом придомовой территории. Это может быть учреждение или организация, которая управляет домом государственной или коммунальной собственности, либо объединение совладельцев многоквартирного дома.

Юридические лица, владеющие помещениями в многоквартирных домах, могут реализовывать свои обязательства относительно платного пользования землей через субъекта, которому делегированы полномочия по государственной регистрации прав на земельный участок. Налоговые обязательства будут возникать у этого субъекта с момента регистрации соответствующих прав.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.