Чисельність ЗСУ у межах можливої мирної угоди становитиме 800 тисяч осіб, — Зеленський

Чисельність Збройних сил України, згідно з проєктом можливої мирної угоди, становитиме 800 тисяч осіб.

Фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже передала США свою реакцію на мирний план. У межах перемовин з американською стороною щодо гарантій безпеки є погоджена чисельність ЗСУ в межах можливої мирної угоди, яка складає 800 тисяч військовослужбовців. Про це він сказав під час спілкування із журналістами 11 грудня.

«Що важливо – цей план є не одним документом, це комплекс документів. І багатьох документів ще фіналізованих немає, тому що вони залежать від того, в якому вигляді буде прийнятий базовий план з 20 пунктів. В ньому є кілька речей, як-от: післявоєнна економіка та відновлення, гарантії безпеки та інші речі, які задаються рамкою в базовому документі, і потім на основі того чи іншого пункту, який потребує деталізації, буде ще окремий документ», — сказав Зеленський.

Також Президент розповів, що наразі тривають перемовини щодо гарантій безпеки для України. Зокрема, вже відбулись дзвінки української сторони із групою зі США, де мало бути узгоджене загальне бачення. Так, у документі є погоджена чисельність ЗСУ в межах можливої угоди. За словами Зеленського, це 800 тисяч військових.

«Це реальна чисельність сьогоднішньої армії, це погоджено з військовими. 800 тисяч військових. Я вважаю, що на сьогодні ми достатньо доопрацювали цей пункт», — сказав він.

Також Зеленський підкреслив, що залишаються питання, які й досі не узгоджені. Зокрема, це територіальні питання та контроль над Запорізькою атомною станцією.

«Росіяни хочуть весь Донбас, але ми, зрозуміло, це не сприймаємо. І американці шукають якийсь формат. Вони обговорювали питання щодо «вільної економічної зони». Американці називають це так, а росіяни – «демілітаризованою зоною». Наша позиція в плані: справедливо – коли стоїмо там, де стоїмо, тобто на контактній лінії. Тому між цими позиціями різними і триває зараз дискусія, це ще не визначено», — додав Президент.

