  1. В Україні

Чисельність ЗСУ у межах можливої мирної угоди становитиме 800 тисяч осіб, — Зеленський

18:41, 11 грудня 2025
Чисельність Збройних сил України, згідно з проєктом можливої мирної угоди, становитиме 800 тисяч осіб.
Чисельність ЗСУ у межах можливої мирної угоди становитиме 800 тисяч осіб, — Зеленський
Фото: Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже передала США свою реакцію на мирний план. У межах перемовин з американською стороною щодо гарантій безпеки є погоджена чисельність ЗСУ в межах можливої мирної угоди, яка складає 800 тисяч військовослужбовців. Про це він сказав під час спілкування із журналістами 11 грудня.

«Що важливо – цей план є не одним документом, це комплекс документів. І багатьох документів ще фіналізованих немає, тому що вони залежать від того, в якому вигляді буде прийнятий базовий план з 20 пунктів. В ньому є кілька речей, як-от: післявоєнна економіка та відновлення, гарантії безпеки та інші речі, які задаються рамкою в базовому документі, і потім на основі того чи іншого пункту, який потребує деталізації, буде ще окремий документ», — сказав Зеленський.

Також Президент розповів, що наразі тривають перемовини щодо гарантій безпеки для України. Зокрема, вже відбулись дзвінки української сторони із групою зі США, де мало бути узгоджене загальне бачення. Так, у документі є погоджена чисельність ЗСУ в межах можливої угоди. За словами Зеленського, це 800 тисяч військових.

«Це реальна чисельність сьогоднішньої армії, це погоджено з військовими. 800 тисяч військових. Я вважаю, що на сьогодні ми достатньо доопрацювали цей пункт», — сказав він.

Також Зеленський підкреслив, що залишаються питання, які й досі не узгоджені. Зокрема, це територіальні питання та контроль над Запорізькою атомною станцією.

«Росіяни хочуть весь Донбас, але ми, зрозуміло, це не сприймаємо. І американці шукають якийсь формат. Вони обговорювали питання щодо «вільної економічної зони». Американці називають це так, а росіяни – «демілітаризованою зоною». Наша позиція в плані: справедливо – коли стоїмо там, де стоїмо, тобто на контактній лінії. Тому між цими позиціями різними і триває зараз дискусія, це ще не визначено», — додав Президент.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США ЗСУ війна Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада може розглянути звільнення Міністра освіти і науки України Оксена Лісового

Парламент може розглянути відставку міністра освіти

Апеляційна палата ВАКС підтвердила конфіскацію авто за 3,29 млн грн, що належить посадовцю Мін'юсту Кірієнку

Суд дійшов висновку, що конфіскація є законною, оскільки посадовець не зміг пояснити походження коштів.

Головний сервісний центр МВС пояснив, яке авто вважається новим в його розумінні

У термінології сервісних центрів МВС «нове авто» — це виключно автомобіль із салону, який раніше ще ніколи не мав реєстрації.

Онлайн vs офлайн: Верховний Суд визначив межі відповідальності за пропуск строку на апеляцію

Дотримання процесуальних строків оскарження залежить не від обраного формату подання, а від належної процесуальної дисципліни сторін.

Кабмін несподівано змінив правила бронювання: нові строки, ліміти та підстави для анулювання відстрочок

Уряд запровадив нові норми та прискорив процедури бронювання для критично важливих підприємств.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]