Численность ВСУ в рамках возможного мирного соглашения составит 800 тысяч человек, — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже передала США свою реакцию на мирный план. В рамках переговоров с американской стороной относительно гарантий безопасности согласована численность ВСУ в пределах возможного мирного соглашения, которая составляет 800 тысяч военнослужащих. Об этом он сказал во время общения с журналистами 11 декабря.

«Что важно — этот план не является одним документом, это комплекс документов. И многие документы еще не финализированы, потому что они зависят от того, в каком виде будет принят базовый план из 20 пунктов. В нем есть несколько вещей, таких как: послевоенная экономика и восстановление, гарантии безопасности и другие элементы, которые задаются рамкой в базовом документе, и затем на основе того или иного пункта, который требует детализации, будет еще отдельный документ», — сказал Зеленский.

Также Президент сообщил, что сейчас продолжаются переговоры о гарантиях безопасности для Украины. В частности, уже состоялись звонки украинской стороны с группой из США, где должно было быть согласовано общее видение. Так, в документе есть согласованная численность ВСУ в рамках возможного соглашения. По словам Зеленского, это 800 тысяч военнослужащих.

«Это реальная численность сегодняшней армии, это согласовано с военными. 800 тысяч военных. Я считаю, что на сегодня мы достаточно доработали этот пункт», — отметил он.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что остаются вопросы, которые до сих пор не согласованы. В частности, это территориальные вопросы и контроль над Запорожской атомной станцией.

«Россияне хотят весь Донбасс, но мы, понятно, это не принимаем. И американцы ищут какой-то формат. Они обсуждали вопрос о “свободной экономической зоне”. Американцы называют это так, а россияне — “демилитаризованной зоной”. Наша позиция в плане: справедливо — когда стоим там, где стоим, то есть на линии соприкосновения. Поэтому между этими различными позициями и продолжается сейчас дискуссия, это еще не определено», — добавил Президент.

