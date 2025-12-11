  1. В Украине

Численность ВСУ в рамках возможного мирного соглашения составит 800 тысяч человек, — Зеленский

18:41, 11 декабря 2025
Численность Вооруженных сил Украины, согласно проекту возможного мирного соглашения, составит 800 тысяч человек.
Численность ВСУ в рамках возможного мирного соглашения составит 800 тысяч человек, — Зеленский
Фото: Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже передала США свою реакцию на мирный план. В рамках переговоров с американской стороной относительно гарантий безопасности согласована численность ВСУ в пределах возможного мирного соглашения, которая составляет 800 тысяч военнослужащих. Об этом он сказал во время общения с журналистами 11 декабря.

«Что важно — этот план не является одним документом, это комплекс документов. И многие документы еще не финализированы, потому что они зависят от того, в каком виде будет принят базовый план из 20 пунктов. В нем есть несколько вещей, таких как: послевоенная экономика и восстановление, гарантии безопасности и другие элементы, которые задаются рамкой в базовом документе, и затем на основе того или иного пункта, который требует детализации, будет еще отдельный документ», — сказал Зеленский.

Также Президент сообщил, что сейчас продолжаются переговоры о гарантиях безопасности для Украины. В частности, уже состоялись звонки украинской стороны с группой из США, где должно было быть согласовано общее видение. Так, в документе есть согласованная численность ВСУ в рамках возможного соглашения. По словам Зеленского, это 800 тысяч военнослужащих.

«Это реальная численность сегодняшней армии, это согласовано с военными. 800 тысяч военных. Я считаю, что на сегодня мы достаточно доработали этот пункт», — отметил он.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что остаются вопросы, которые до сих пор не согласованы. В частности, это территориальные вопросы и контроль над Запорожской атомной станцией.

«Россияне хотят весь Донбасс, но мы, понятно, это не принимаем. И американцы ищут какой-то формат. Они обсуждали вопрос о “свободной экономической зоне”. Американцы называют это так, а россияне — “демилитаризованной зоной”. Наша позиция в плане: справедливо — когда стоим там, где стоим, то есть на линии соприкосновения. Поэтому между этими различными позициями и продолжается сейчас дискуссия, это еще не определено», — добавил Президент.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США ВСУ война Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада может рассмотреть вопрос об увольнении Министра образования и науки Украины Оксена Лисового

Парламент может рассмотреть отставку министра образования.

Апелляционная палата ВАКС подтвердила конфискацию авто за 3,29 млн грн чиновника Минюста Кириенко

Суд пришел к выводу, что конфискация законна, так как чиновник не смог объяснить происхождение средств.

Главный сервисный центр МВД пояснил, какое авто считается новым в его понимании

В терминологии сервисных центров МВД «новый автомобиль» — это исключительно автомобиль из салона, который ранее никогда не был нигде зарегистрирован.

Онлайн vs офлайн: Верховный Суд определил пределы ответственности за пропуск срока на апелляцию

Соблюдение процессуальных сроков обжалования зависит не от выбранного формата подачи, а от надлежащей процессуальной дисциплины сторон.

Кабмин неожиданно изменил правила бронирования: новые сроки, лимиты и основания для аннулирования отсрочек

Правительство ввело новые нормы и ускорило процедуры бронирования для критически важных предприятий.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]