Оформлення Європротоколу у Дії — які документи знадобляться та який алгоритм дій
Як розповідала «Судово-юридична газета», Кабмін ухвалив постанову, яка дозволить повністю оформлювати європротокол у застосунку Дія.
Моторне (транспортне) страхове бюро України повідомило, що ухвалений порядок дозволить учасникам ДТП повідомляти про подію у «Дії»(оформити Європротокол онлайн), а потерпілим – одразу подавати заявку на страхове відшкодування.
Як повідомити про ДТП у «Дії»
Учасники ДТП зможуть оформити повідомлення через мобільний застосунок за умови, що в них у «Дії» є електронні документи: паспорт (ID-карта або закордонний), РНОКПП, електронні водійські права, техпаспорт та чинний поліс ОСЦПВ.
Під час подання повідомлення вказуються: персональні дані та контакти; інформація про автомобіль і документи; опис обставин ДТП: дата, час, місце, напрямок руху, учасники, дорожні знаки, схема, фото місця події.
Користувач має підтвердити
- у пригоді немає травмованих;
- водії не мають ознак сп’яніння;
- транспортні засоби без причепів;
- увімкнена геолокація для фіксації місця ДТП.
Після цього повідомлення підписується “Дія.Підпис”. Щойно інформація надійде до страховика або МТСБУ, учасники отримають сповіщення в застосунку.
Також у застосунку Дія потерпілий зможе подати документи на отримання страхової виплати. Для цього необхідно зазначити: особисті та контактні дані; страховика, до якого звертається заявник; вид завданої шкоди та дані полісу; марку та номер авто; реквізити для отримання коштів.
Запуск послуги в «Дії» очікується у першому кварталі 2026 року.
