Оформлення Європротоколу у Дії — які документи знадобляться та який алгоритм дій

В Україні з’явиться можливість повідомляти про ДТП - оформити Європротокол - та подавати заяву на страхову виплату через застосунок Дія.

Як розповідала «Судово-юридична газета», Кабмін ухвалив постанову, яка дозволить повністю оформлювати європротокол у застосунку Дія.

Моторне (транспортне) страхове бюро України повідомило, що ухвалений порядок дозволить учасникам ДТП повідомляти про подію у «Дії»(оформити Європротокол онлайн), а потерпілим – одразу подавати заявку на страхове відшкодування.

Як повідомити про ДТП у «Дії»

Учасники ДТП зможуть оформити повідомлення через мобільний застосунок за умови, що в них у «Дії» є електронні документи: паспорт (ID-карта або закордонний), РНОКПП, електронні водійські права, техпаспорт та чинний поліс ОСЦПВ.

Під час подання повідомлення вказуються: персональні дані та контакти; інформація про автомобіль і документи; опис обставин ДТП: дата, час, місце, напрямок руху, учасники, дорожні знаки, схема, фото місця події.

Користувач має підтвердити

- у пригоді немає травмованих;

- водії не мають ознак сп’яніння;

- транспортні засоби без причепів;

- увімкнена геолокація для фіксації місця ДТП.

Після цього повідомлення підписується “Дія.Підпис”. Щойно інформація надійде до страховика або МТСБУ, учасники отримають сповіщення в застосунку.

Також у застосунку Дія потерпілий зможе подати документи на отримання страхової виплати. Для цього необхідно зазначити: особисті та контактні дані; страховика, до якого звертається заявник; вид завданої шкоди та дані полісу; марку та номер авто; реквізити для отримання коштів.

Запуск послуги в «Дії» очікується у першому кварталі 2026 року.

