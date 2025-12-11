  1. В Украине
Оформление Европротокола в Дии — какие документы понадобятся и каков алгоритм действий

18:57, 11 декабря 2025
В Украине появится возможность сообщать о ДТП — оформить Европротокол — и подавать заявление на страховую выплату через приложение «Дии».
Фото: МТСБУ
Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Кабмин утвердил постановление, которое позволит полностью оформлять европротокол в приложении «Дия».

Моторное (транспортное) страховое бюро Украины сообщило, что утвержденный порядок позволит участникам ДТП сообщать о событии в «Дии» (оформить Европротокол онлайн), а потерпевшим — сразу подавать заявку на страховое возмещение.

Как сообщить о ДТП в «Дии»

Участники ДТП смогут оформить уведомление через мобильное приложение при условии, что у них в «Дии» есть электронные документы: паспорт (ID-карта или загранпаспорт), РНОКПП, электронные водительские права, техпаспорт и действующий полис ОСАГО.

При подаче уведомления указываются: персональные данные и контакты; информация об автомобиле и документах; описание обстоятельств ДТП: дата, время, место, направление движения, участники, дорожные знаки, схема, фото места события.

Пользователь должен подтвердить

  • в происшествии нет травмированных;
  • водители не имеют признаков опьянения;
  • транспортные средства без прицепов;
  • включена геолокация для фиксации места ДТП.

После этого уведомление подписывается с помощью «Дия.Подпись». Как только информация поступит страховщику или МТСБУ, участники получат уведомление в приложении.

Также в приложении «Дия» потерпевший сможет подать документы для получения страховой выплаты.

 Для этого необходимо указать: личные и контактные данные; страховщика, к которому обращается заявитель; вид причиненного ущерба и данные полиса; марку и номер авто; реквизиты для получения средств.

Запуск услуги в «Дии» ожидается в первом квартале 2026 года.

