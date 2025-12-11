  1. В Україні

Зеленський попросив депутатів підготувати законодавство про можливість виборів у воєнний час

18:58, 11 грудня 2025
Володимир Зеленський підкреслив, що не хоче, аби відсутність виборів використовували як аргумент проти України.
Зеленський попросив депутатів підготувати законодавство про можливість виборів у воєнний час
Фото: Getty Images
Президент Володимир Зеленський заявив, що при організаційній підтримці партнерів готовий підтримати проведення виборів в Україні під час воєнного стану. Він попросив депутатів підготувати відповідні зміни до законодавства. Про це Глава держави сказав під час спілкування з журналістами.

«Найголовніше – щоб вибори прийшли легітимно. Якщо можливо з боку партнерів допомогти нам організувати сам процес виборів безпечно в адекватні терміни, я буду підтримувати. І щоб це не було просто медійним сигналом від мене, я попросив народних депутатів України підготувати законодавчі зміни щодо можливості проведення виборів під час воєнного стану», — сказав він.

Глава держави підкреслив, що на зараз важливо закінчити війну з сильних позицій України.

«Був сигнал від США щодо виборів – я відреагував, і готовий до цього. Є дві важливі речі, які потрібно пропрацювати: безпека і законодавство. Тому моє прохання і до ключових партнерів України, і до українських парламентарів – покажіть те, як можуть бути пропрацьовані обидві ці речі», — сказав він.

Водночас Президент зауважив, що партнери не вперше публічно коментують можливість виборів в Україні. Він акцентував, що не хоче, аби відсутність виборів використовували як аргумент проти України.

«Тому я реагую на те, що кажуть партнери. Сказав президент США, що всі хочуть закінчити війну, і що не може так бути, що українці будуть розтягувати цей момент через начебто тримання за ту чи іншу посаду. І тому я, безумовно, за вибори», — додав він.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», президент США Дональд Трамп заявляв, що в Україні «настав час» провести вибори.

Додамо, представниця Єврокомісії Аніта Гіппер підкреслила, що наступні президентські вибори в Україні відбудуться тоді, коли дозволять обставини. Відповідне рішення у будь-якому разі має ухвалювати український народ. 

