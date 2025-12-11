  1. В Украине

18:58, 11 декабря 2025
Владимир Зеленский подчеркнул, что не хочет, чтобы отсутствие выборов использовали как аргумент против Украины.
Зеленский попросил депутатов подготовить законодательство о возможности выборов в военное время
Фото: Getty Images
Президент Владимир Зеленский заявил, что при организационной поддержке партнеров готов поддержать проведение выборов в Украине во время военного положения. Он попросил депутатов подготовить соответствующие изменения в законодательство. Об этом Глава государства сказал во время общения с журналистами.

«Самое главное — чтобы выборы состоялись легитимно. Если возможно со стороны партнеров помочь нам организовать сам процесс выборов безопасно и в адекватные сроки, я буду поддерживать. И чтобы это не было просто медиальным сигналом от меня, я попросил народных депутатов Украины подготовить законодательные изменения относительно возможности проведения выборов во время военного положения», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что сейчас важно завершить войну с сильных позиций Украины.

«Был сигнал от США относительно выборов — я отреагировал и готов к этому. Есть две важные вещи, которые нужно проработать: безопасность и законодательство. Поэтому моя просьба и к ключевым партнерам Украины, и к украинским парламентариям — покажите, как могут быть проработаны обе эти вещи», — сказал он.

В то же время Президент отметил, что партнеры не впервые публично комментируют возможность выборов в Украине. Он подчеркнул, что не хочет, чтобы отсутствие выборов использовали как аргумент против Украины.

«Поэтому я реагирую на то, что говорят партнеры. Сказал президент США, что все хотят закончить войну и что не может быть так, чтобы украинцы растягивали этот момент из-за якобы удерживания за ту или иную должность. И поэтому я, безусловно, за выборы», — добавил он.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», президент США Дональд Трамп заявлял, что в Украине «пришло время» провести выборы.

Добавим, представительница Еврокомиссии Анита Гиппер подчеркнула, что следующие президентские выборы в Украине состоятся тогда, когда позволят обстоятельства. Соответствующее решение в любом случае должен принимать украинский народ. 

