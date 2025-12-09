В ЕС отреагировали на предложение Дональда Трампа провести выборы в Украине

Представительница Еврокомиссии Анита Гиппер заявила, что любые выборы в Украине должны проводиться тогда, когда условия позволят это сделать.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», президент США Дональд Трамп заявлял, что в Украине «пришло время» провести выборы.

В свою очередь представительница Еврокомиссии Анита Гиппер подчеркнула, что следующие президентские выборы в Украине состоятся тогда, когда позволят обстоятельства. Соответствующее решение в любом случае должен принимать украинский народ. Об этом она сказала на брифинге в Брюсселе.

Она подчеркнула, что Еврокомиссия ранее неоднократно обращала внимание на этот вопрос, поскольку с начала войны Украина «переживает исключительные времена».

«Россия сейчас ведет агрессивную войну против Украины. Президент Зеленский является демократически избранным лидером, и любые выборы должны проводиться тогда, когда условия позволят это сделать», — сказала Гиппер.

