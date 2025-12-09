У ЄС відреагували на пропозицію Дональда Трампа провести вибори в Україні

Представниця Єврокомісії Аніта Гіппер заявила, що будь-які вибори в Україні мають проводитися тоді, коли умови дозволять це зробити.

Фото: ua.news

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше писала «Судово-юридична газета», президент США Дональд Трамп заявляв, що в Україні «настав час» провести вибори.

У свою чергу представниця Єврокомісії Аніта Гіппер підкреслила, що наступні президентські вибори в Україні відбудуться тоді, коли дозволять обставини. Відповідне рішення у будь-якому разі має ухвалювати український народ. Про це вона сказала на брифінгу у Брюсселі.

Вона підкреслила, що Єврокомісія раніше неодноразово звертала увагу на це питання, оскільки з початку війни Україна «переживає виняткові часи».

«Росія зараз веде агресивну війну проти України. Президент Зеленський є демократично обраним лідером, і будь-які вибори мають проводитися тоді, коли умови дозволять це зробити», – сказала Гіппер.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.