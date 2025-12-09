  1. В Україні

«Можливо, Зеленський переміг би», — Трамп заявив, що в Україні необхідно провести вибори

14:01, 9 грудня 2025
Дональд Трамп вважає, що в Україні необхідно провести вибори.
«Можливо, Зеленський переміг би», — Трамп заявив, що в Україні необхідно провести вибори
Фото: facebook.com/DonaldTrump
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп заявив, що в Україні «настав час» провести вибори. Про це він сказав в інтерв'ю Politico.

«Вони давно не проводили виборів. Знаєте, вони говорять про демократію, але доходить до того, що це вже не демократія», - заявив він.

За словами американського лідера, вибори могли б і підтвердити підтримку Володимира Зеленського.

«Можливо, Зеленський переміг би. Я не знаю, хто б переміг, але український народ повинен мати вибір», - заявив Трамп.

Нагадаємо, згідно з Конституцією та Законом України "Про правовий режим воєнного стану", проведення виборів президента та Верховної Ради під час дії воєнного стану заборонено. Представники української влади неодноразово наголошували, що організація голосування наразі неможлива через низку причин:

  • безпекові ризики для виборців через обстріли РФ;
  • неможливість забезпечити волевиявлення для військових, які перебувають на лінії фронту;
  • складність організації голосування для мільйонів біженців за кордоном;
  • необхідність значного фінансування, яке зараз спрямовується на оборону.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Україна Дональд Трамп Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Жернаков ухилявся від відповідей на засіданні ТСК Власенка-Бужанського

Михайло Жернаков намагається перетворити засідання на шоу.

Контракти для військових на 1-10 років та відстрочка після служби – у Раді зареєстрували законопроект

Проєкт закону передбачає продовження контрактів, нові механізми перевірки підстав для відстрочки та фінансову мотивацію.

Водіям встановлять норми відпочинку, а тахографи стануть обов’язковими: деталі законопроекту

Парламент планує оновити норми режиму праці та відпочинку водіїв, встановивши максимальну тривалість керування, вимоги до перерв, відпочинку та використання тахографів.

Житель Дніпропетровщини опинився у базі розшукуваних військовозобов’язаних через бюрократичну помилку: що вирішив суд

Система призовного обліку помилково оголосила чоловіка у розшук.

Від наративів до конфіскації активів: ВАКС встановив матеріальну відповідальність за пропаганду

Санкційна справа показала, що слово може коштувати мільйони, а інформаційна зброя – підставою для стягнення коштів

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]