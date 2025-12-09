«Можливо, Зеленський переміг би», — Трамп заявив, що в Україні необхідно провести вибори

Дональд Трамп вважає, що в Україні необхідно провести вибори.

Президент США Дональд Трамп заявив, що в Україні «настав час» провести вибори. Про це він сказав в інтерв'ю Politico.

«Вони давно не проводили виборів. Знаєте, вони говорять про демократію, але доходить до того, що це вже не демократія», - заявив він.

За словами американського лідера, вибори могли б і підтвердити підтримку Володимира Зеленського.

«Можливо, Зеленський переміг би. Я не знаю, хто б переміг, але український народ повинен мати вибір», - заявив Трамп.

Нагадаємо, згідно з Конституцією та Законом України "Про правовий режим воєнного стану", проведення виборів президента та Верховної Ради під час дії воєнного стану заборонено. Представники української влади неодноразово наголошували, що організація голосування наразі неможлива через низку причин:

безпекові ризики для виборців через обстріли РФ;

неможливість забезпечити волевиявлення для військових, які перебувають на лінії фронту;

складність організації голосування для мільйонів біженців за кордоном;

необхідність значного фінансування, яке зараз спрямовується на оборону.

