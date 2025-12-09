  1. В Украине

«Возможно, Зеленский бы победил», — Трамп заявил, что в Украине необходимо провести выборы

14:01, 9 декабря 2025
Дональд Трамп считает, что в Украине необходимо провести выборы.
Фото: facebook.com/DonaldTrump
Президент США Дональд Трамп заявил, что в Украине «пришло время» провести выборы. Об этом он сказал в интервью Politico.

«Они давно не проводили выборов. Знаете, они говорят о демократии, но доходит до того, что это уже не демократия», — заявил он.

По словам американского лидера, выборы могли бы и подтвердить поддержку Владимира Зеленского.

«Возможно, Зеленский бы победил. Я не знаю, кто бы победил, но украинский народ должен иметь выбор», — заявил Трамп.

Напомним, согласно Конституции и Закону Украины «О правовом режиме военного положения», проведение выборов президента и Верховной Рады во время действия военного положения запрещено. Представители украинской власти неоднократно подчеркивали, что организация голосования сейчас невозможна по ряду причин:

  • риски безопасности для избирателей из-за обстрелов РФ;
  • невозможность обеспечить волеизъявление для военнослужащих, которые находятся на линии фронта;
  • сложность организации голосования для миллионов беженцев за границей;
  • необходимость значительного финансирования, которое сейчас направляется на оборону.

