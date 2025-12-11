В Дарницькому районі Києва сталися вибухи — інциденти розслідують як теракт

Внаслідок вибухів у столиці є загиблий та постраждалі.

Фото: Київська міська прокуратура

У Києві правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом двох вибухів у Дарницькому районі міста. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

«Подію кваліфіковано за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України, а саме як терористичний акт, що призвів до загибелі людини», - заявили у прокуратурі.

Там зазначили, що перший вибух стався, коли двоє нацгвардійців здійснювали патрулювання території, внаслідок чого один з них загинув. Ще один нацгвардієць та охоронець майданчика постраждали.

Другий вибух пролунав в той момент, коли на місці вже працювали працівники поліції та медики, які прибули на виклик. Постраждали двоє працівників поліції.

«На цей час відомо, що вибухнув саморобний вибуховий пристрій», - додали у прокуратурі.

