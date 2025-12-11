В Дарницком районе Киева произошли взрывы — инциденты расследуют как теракт

В результате взрывов в столице есть погибший и пострадавшие.

Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве правоохранители начали досудебное расследование по факту двух взрывов в Дарницком районе города. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

«Событие квалифицировано по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины, а именно как террористический акт, который привел к гибели человека», — заявили в прокуратуре.

Там отметили, что первый взрыв произошел, когда двое нацгвардейцев осуществляли патрулирование территории, в результате чего один из них погиб. Еще один нацгвардеец и охранник площадки пострадали.

Второй взрыв прозвучал в тот момент, когда на месте уже работали сотрудники полиции и медики, прибывшие по вызову. Пострадали двое сотрудников полиции.

«На данный момент известно, что взорвалось самодельное взрывное устройство», — добавили в прокуратуре.

