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«ДСА нічого не робить для судів» — судді з Дніпра, які відремонтували службові кабінети за власний рахунок, звернулися до Вищої ради правосуддя

08:00, 31 січня 2025
У ДСА кажуть, що проблеми перебільшені, а деякі судді забезпечені навіть індивідуальними вбиральнями.
«ДСА нічого не робить для судів» — судді з Дніпра, які відремонтували службові кабінети за власний рахунок, звернулися до Вищої ради правосуддя
Джерело фото: ДСА
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Новопризначені судді Бабушкінського, Індустріального, Самарського та Ленінського районних судів, які розташовані у місті Дніпро, звернулися до Вищої ради правосуддя з проханням не встановлювати премію за січень 2025 року для в. о. голови Державної судової адміністрації Максима Пампури.

У своєму зверненні судді повідомили про незадовільний стан матеріального забезпечення вказаних судів.

«Ми, новопризначені судді, хочемо звернути увагу щодо доцільності питання преміювання тимчасово виконуючого обов’язки голови ДСА. Станом на 29 січня ми, як судді, не забезпечені умовами для належного здійснення правосуддя», - зазначено у зверненні. 

Судді вказали, що ремонти у службових кабінетах вони робили за власний рахунок, також за власні гроші заправляли картриджи для принтерів та купували офісну техніку.

Однак Максим Пампура під час засідання ВРП 30 січня повідомив, що йому невідомо про що конкретно йде мова.

Він розповів, що ТУ ДСА в Дніпропетровській області здійснило ремонти приміщень в Бабушкінському, Індустріальному та Ленінському райсудах за бюджетні кошти.

«За моєю інформацією, всі новопризначені судді Ленінського райсуду забезпечені не тільки окремими кабінетами і залами судових засідань, а ще й приймальнями та індивідуальними санвузлами», - повідомив Максим Пампура.

Оскільки в. о. голови ДСА фактично спростував інформацію, вказану у зверненні суддів райсудів Дніпра, то Вища рада правосуддя попросила Максима Пампуру надати на наступному тижні ВРП додаткові пояснення стосовно скарг суддів.

Що стосується премії, то Рада правосуддя все ж одноголосно проголосувала за встановлення Максиму Пампурі премії в розмірі 30% від посадового окладу за січень 2025 року.

Як зазначили члени Ради правосуддя Віталій Саліхов та Олена Ковбій, питання, яке підняли у своєму зверненні судді з райсудів міста Дніпра, «не повинно впливати на розгляд питання про преміювання в. о. голови ДСА».

Нагадаємо, що 28 січня суддя Солом’янського райсуду міста Києва Катерина Застрожнікова повідомила, що практично всі проблеми організаційного та матеріально-технічного характеру, з якими суддя місцевого загального суду стикається у повсякденній професійній діяльності, фактично «є проблемами самого судді».

Разом з тим, як розповідала «Судово-юридична газета», лише за два роки Державна судова адміністрація використала на далеко не завжди зрозумілі потреби $16,6 млн., наданих програмою Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Автор: В’ячеслав Хрипун

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ДСА ВРП

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