«ДСА ничего не делает для судов» - судьи из Днепра, отремонтировавшие служебные кабинеты за свой счет, обратились в Высший совет правосудия

В ГСА говорят, что проблемы преувеличены, а некоторые судьи обеспечены даже индивидуальными туалетами.

Источник фото: ГСА

Новоназначенные судьи Бабушкинского, Индустриального, Самарского и Ленинского районных судов, которые расположены в городе Днепр, обратились в Высший совет правосудия с просьбой не устанавливать премию за январь 2025 года для и. о. главы Государственной судебной администрации Максима Пампуры.

В своем обращении судьи сообщили о неудовлетворительном состоянии материального обеспечения указанных судов.

«Мы, новоназначенные судьи, хотим обратить внимание на целесообразность вопроса премирования временно исполняющего обязанности главы ГСА. По состоянию на 29 января мы, как судьи, не обеспечены условиями для надлежащего осуществления правосудия», - говорится в обращении.

Судьи сообщили, что ремонты в служебных кабинетах они делали за свой счет, также за собственные деньги заправляли картриджи для принтеров и покупали офисную технику.

Однако Максим Пампура во время заседания ВСП 30 января сообщил, что ему неизвестно, о чем конкретно идет речь.

Он рассказал, что ТУ ГСА в Днепропетровской области провело ремонты помещений в Бабушкинском, Индустриальном и Ленинском райсудах за бюджетные средства.

"По моей информации, все новоназначенные судьи Ленинского райсуда обеспечены не только отдельными кабинетами и залами судебных заседаний, но еще и приемными и индивидуальными санузлами", - сообщил Максим Пампура.

Поскольку и. о. главы ГСА фактически опроверг информацию, указанную в обращении судей райсудов Днепра, Высший совет правосудия попросил Максима Пампуру предоставить на следующей неделе ВСП дополнительные пояснения относительно жалоб судей.

Что касается премии, то Совет правосудия все же единогласно проголосовал за установление Максиму Пампуре премии в размере 30% от должностного оклада за январь 2025 года.

Как отметили члены Совета правосудия Виталий Салихов и Елена Ковбий, вопрос, который подняли в своем обращении судьи райсудов города Днепра, «не должен влиять на рассмотрение вопроса о премировании и. о. председателя ГСА».

Напомним, что 28 января судья Соломенского райсуда города Киева Екатерина Застрожникова сообщила, что практически все проблемы организационного и материально-технического характера, с которыми судья местного общего суда сталкивается в повседневной профессиональной деятельности, фактически «являются проблемами самого судьи».

Вместе с тем, как рассказывала «Судебно-юридическая газета», всего за два года Государственная судебная администрация использовала на далеко не всегда понятные потребности $16,6 млн., предоставленных программой Агентства США по международному развитию (USAID).

Автор: Вячеслав Хрипун

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