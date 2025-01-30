Стало відомо, на що Державна судова адміністрація витратила 16,6 млн доларів від федерального Агентства США з міжнародного розвитку USAID – звіти

За 2 роки ДСА України використала 16,6 млн доларів з донорської програми федерального Агентства США USAID – на що пішли кошти, і до чого тут реформа юридичної освіти.

Державна судова адміністрація України за 2 роки використала 16,6 млн доларів, наданих програмою Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Справедливість для всіх», яку очолює Девід Вон.

Вказана сума була використана ДСА, починаючи з липня 2022 року по червень 2024 року, згідно звітів, які надавала Державна судова адміністрація України до Кабміну. Реєстраційний номер програми – 4836.

Як зазначено в цих звітах до КМУ, які підписували очільники ДСА Олексій Сальніков та Максим Пампура, «основну увагу було приділено реформуванню Вищої ради правосуддя та ВККС».

Втім, як свідчать звіти Судової адміністрації, найбільше уваги чомусь було приділено «підтримці зусиль» у сфері правничої освіти. При цьому не досить зрозуміло окреслена роль у цьому процесі саме Державної судової адміністрації, яка є органом судової влади, а не органом з питань реформи правничої освіти.

Наприклад, у звіті за 2024 рік йдеться про підтримку Школи права УКУ та факультету правничих наук «Києво-Могилянської академії» у проведенні конференцій з питань модернізації навчальних планів. Або ж підтримку через програму, бенефіціаром якої є ДСА, поїздки 20 студентів до Відня.

Крім того, через Програму USAID, бенефіціаром якої є ДСА, здійснювали підтримку розробки проекту реформи юридичної освіти, яку активно адвокатує інша фундація. Нагадаємо, що в рамках реформи юридичної освіти пропонується більше не готувати правників у вищих навчальних закладах МВС та СБУ, а виділити їх в окрему категорію. Також концепція реформи передбачає, що на юриста не можна буде навчатися заочно.

До прикладу, у 2024 році ДСА також відзвітувала про підтримку Нацагентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) щодо проведення оцінки законодавства про акредитацію освітніх програм за правничими спеціальностями з метою їх вдосконалення, підтримку РПР в напрацюванні бачення розмежування фахівців для правничої професії та органів правопорядку тощо.

Таким чином, виникає питання, чому програма для судової влади з кожним роком все більше хилиться до питань реформи освіти юристів, а не до проблемних питань судів.

Також слід зауважити, що багато заходів дублювалися з року в рік, і деякі з них невідомо, чим закінчилися – до прикладу, історія зі звітом експертки з Німеччини про участь громадськості в оцінюванні суддів, який чи не змогли підготувати за рік, чи забули про нього, або ж незавершена історія з перекладом книги «Герої права».

В кінці цього матеріалу ми наводимо всі звіти.

Нагадаємо, що раніше «Судово-юридична газета» публікувала плани закупівель, підписані керівником програми USAID Девідом Воном і керівниками ДСА. З одного з цих планів випливає, що вартість всієї програми USAID, де бенефіціаром виступає ДСА, становить 48 млн доларів США, з іншого – 23,99 млн доларів. Закупівлі включають витрати на оренду авто, авіаперевезення, ремонт офісів, харчування, кейтеринг, проведення опитувань тощо.

ІІ півріччя 2022 року

Отже, за період з липня 2022 року по грудень 2022 року ДСА використала 3 124 173 доларів США, наданих програмою уряду США USAID «Справедливість для всіх». Звіт до Кабміну підписав Олексій Сальніков.

За ці кошти було зроблено зокрема наступне.

Залучена експертка Вікторія Дженнет (Німеччина), яка дослідила проблематику результатів діяльності, позитивного і негативного досвіду залучення громадськості до процедур кваліфікації кандидатів на посаду судді та діючих суддів на прикладі Громадської ради доброчесності та подібних їй інституцій.

Однак її звіт презентовано партнерам і донорам не було.

ДСА мала намір здійснити переклад українською мовою книги професора Ганса Пітера Ґравера «Герої права». Але не встигла це зробити.

Проведено координаційну зустріч донорів, під час якої спільнота медіаторів дала пропозиції про план дій. Разом з тим, зазначається, що багато медіаторів виїхали за кордон, і фокус їх діяльності змінився.

Напрацьовані проекти модельних програм практики в судах, адвокатурі, прокуратурі та органах юстиції (як вони реалізовані – не вказано).

У співпраці з лідерами юридичного клінічного руху США підтримано проведення шести практичних онлайн-семінарів.

Бажаючим опановувати англійську мову серед представників Міносвіти і ДСА, а також викладачів і студентів правничих шкіл дали доступ до онлайн-платформи RealllyEnglish.

Київський районний суд Одеси здобув визнання в Раді Європи і увійшов до трійки номінантів на премію «Кришталеві ваги правосуддя». Розширено послуги громадських центрів правосуддя (ГЦП) Одеської області і створено ГЦП у місті Вижниця Чернівецької області.

Провели круглий стіл з іншим отримувачем коштів від USAID – Асоціацією правників України.

Досягли домовленість про проведення онлайн-семінару (тобто, не провели, а лише досягли домовленості – прим. ред.) з обміну досвідом у сфері юридичної освіти.

Також «в процесі виконання» було надання підтримки членам Конкурсної комісії з добору членів ВККС, а також членам Етичної ради з відбору членів Вищої ради правосуддя.

Проведено кілька вебінарів, зокрема на тему «Дослідження нейронауки у сфері прийняття судових рішень» та фокус-груп (що б це не означало).

Допомогли депутатам у розробці проекту закону №8268 (не прийнято парламентом) про застосування норм міжнародного права та зробили для них інформаційних буклет тощо.

При цьому у ДСА «відбулися суттєві затримки в закупівлі» (тобто, у звітний період так і не відбулася закупівля) обладнання для відновлення судів Київської області, постраждалих від військових дій.

Отже, все це коштувало програмі федерального Агентства США більше 3 млн доларів.

І півріччя 2023 року

За період з 1 січня 2023 року по 31 червня 2023 року ДСА використала 4 177 524 доларів США від Уряду США через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Звіт підписав Олексій Сальніков. За цей період, серед іншого, зроблено наступне.

Як і у другу половину 2022 року йдеться про залучену експертку Вікторію Дженнет (Німеччина), яка досліджувала проблематику залучення громадськості, але її звіт партнерам та донорам так і не презентували.

(Німеччина), яка досліджувала проблематику залучення громадськості, але її звіт партнерам та донорам так і не презентували. ДСА знов мала намір здійснити переклад українською мовою книги професора Ганса Пітера Ґравера «Герої права», але її так не переклали в цей період.

Знов вказано, що Київський районний суд Одеси здобув визнання в Раді Європи і увійшов до трійки номінантів на премію «Кришталеві ваги правосуддя», а також про розширення послуг громадських центрів правосуддя.

Як і у звіті за 2022 рік, знов йдеться про координаційну зустріч донорів стосовно медіації і про медіаторів, які, на жаль, поїхали за кордон.

З нового у цьому звіті зокрема – пункт 11, відповідно до якого «зацікавлені студенти та викладачі отримали знання про права людини, в суспільстві, що змінюється, в тому числі, про забезпечення прав вразливих груп, зокрема жінок та представників ЛГБТ-спільноти». Відповідно був проведений 1 гостьовий курс на 40 людей, який читав професор зі США.

Також новий пункт – це підтримка Національної школи суддів у розробці та розповсюдженні Настільної книги судді для розгляду справ про міжнародні злочини.

Серед реальних витрат, які вказані у звіті за цей період – це 310 тисяч доларів США, за які купили обладнання для постраждалих від бойових дій судів Київської області.

Тобто, з загальної суми в 4,1 млн доларів США, використаної ДСА за І півріччя 2023 року, лише 310 тисяч доларів склали витрати на придбання реального обладнання для постраждалих судів.

Загалом в цей період основна увага ДСА чомусь була зосереджена на лекціях та інших заходах в сфері правової освіти, хоча це не є профільним завданням саме ДСА.

При цьому чимало заходів йменуються як «підтримано зусилля» іншої інституції, що викликає питання стосовно частки докладених саме адміністрацією зусиль.

Також ДСА отримала у цей період 304 тисячі грн від Консультативної місії ЄС в Україні, які витратила спільно з Національною школою суддів. Ще 583 тис. грн надав уряд Данії.

ІІ півріччя 2023 року

За друге півріччя 2023 року ДСА використало 4 347 589 доларів США від Уряду США через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Звіт підписував вже новий очільник ДСА – тимчасово виконуючий обов’язки голови Максим Пампура.

За цей період зокрема було зроблено наступне.

Знов йдеться про залучену експертку Вікторію Дженнет (Німеччина), звіт якої все ще очікував на презентацію донорам.

(Німеччина), звіт якої все ще очікував на презентацію донорам. Знов не встигли перекласти книгу професора Ганса Пітера Ґравера.

Знов вказано про Київський районний суд Одеси і номінацію на премію «Кришталеві ваги правосуддя», про розширення діяльності громадських центрів правосуддя

Все ще продовжується спроба запустити спільно з Асоціацією правників України онлайн-платформу для стажування українських студентів правників в Україні та за кордоном.

Багато йдеться про налагодження контактів з різними правничими школами

Також йдеться про те, що ДСА підтримало проект іншого отримувача допомоги USAID – Асоціації правників України щодо запровадження класифікатора професій правників тощо.

Багато згадок про підготовку різних звітів, презентацію посібника, розробленого ГО, «надання підтримки зусиль».

Значну частку звіту займають питання, пов’язані з правничою освітою.

Всі ці заходи, зі змістом яких можна ознайомитися в кінці статті, вартували USAID ще 4,34 млн доларів США.

І півріччя 2024 року

Найбільша сума від програми USAID була використана ДСА за перше півріччя 2024 року – 5 018 797 доларів США.

За цей період ще більша частка заходів стосувалася не судової влади, а правничої освіти і реформи освіти для юристів. Так, у звіті за 2024 рік це майже половина заходів, включно з підтримкою поїздки 20 студентів до Відня і розробки проекту реформи юридичної освіти.

Зокрема було:

підтримано НАЗЯВО щодо оцінки законодавства про акредитацію освітніх програм

підтримано Міносвіти щодо вдосконалення Єдиного державного кваліфіспиту для правників.

підтримано Реанімаційний пакет реформ у «підтримці напрацювання бачення інституційного розмежування фахівців для правничої професії та органів правопорядку»

підтримано концепцію реформи юридичної освіти, яку розробила Робоча група (детальніше про реформу можна прочитати за посиланням

підтримано проект АПУ щодо класифікатора професій

доопрацьовано інтерфейс онлайн-платформи стажувань для студентів на сайті іншого отримувача допомоги – Асоціації правників України.

Крім реформи правничої освіти, йдеться про наступне:

розробка ВРП показників доброчесності суддів та кандидатів в судді.

забезпечення роботи членів Конкурсної комісії для відбору членів ВККС, яка наполовину складається з міжнародних експертів, та Етичної ради, яка також наполовину складається з іноземних експертів, а також Дорадчої групи експертів з міжнародними експертами, які намагаються відібрати кандидатів у судді Конституційного Суду України.

«триває» розробка ТЗ на нову систему документообігу суду

Крім того, ДСА закупило для Національної школи суддів річну Бізнес-ліцензію ZOOM для онлайн-заходів.

У досягнення собі ДСА також записала підтримку Ради суддів України в розробці змін до Кодексу суддівської етики та у розробці комунікаційної політики у висвітленні справ про воєнні злочини.

У рамках грантового проекту інший отримувач коштів USAID – Асоціація жінок-юристок України «ЮрФем» здійснила аналіз рішень судів у справах про сексуальне насильство. Але звіти «ЮрФем», як вказано у документі, мали бути представлені у вересні 2024 року.

В якості незавершених (триваючих) закупівель ДСА вказала на закупівлю програми для проведення анонімного тестування загальних знань у сфері права та спеціалізації суддів в електронному форматі і закупівлю послуг з оцінки технічного завдання ВККС щодо розробки електронного досьє судді (кандидата на посаду судді). Також було закуплено обладнання для медіакласів ВККС.

Крім того, було проведено орієнтаційну сесію для членів Конкурсної комісії з відбору Служби дисциплінарних інспекторів, надано підтримку в підготовці і перевірці практичних завдань кандидатів в СДІ ВРП.

Слід зауважити, що так і невідомою лишилася доля звіту експертки Вікторії Дженнет та перекладу книги Ганса Пітера Ґравера, про яких вже у звіті за 2024 рік не згадується.

Разом із тим, ДСА відзвітувала про друк 5000 примірників книги Тома Бінгема «Правовладдя», яку 14 червня 2024 року було презентовано в готелі «Хаятт» у Києві з кейтерингом. Чимало сказано про «науспішнішу модель співпраці» у вигляді громадських центрів правосуддя.

Цей об’єм проробленої в першому півріччі 2024 року роботи ДСА вартував агентству США більше 5 млн доларів.

Слід зазначити, що це не єдина програма. ДСА також допомагали проекти уряду Великої Британії, проект ЄС, МЗС Канади, ООН тощо.

Автор: Наталя Мамченко

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