Консервація студентів вишів МВС окремо від юристів зменшить відтік кадрів з поліції – автори концепції реформи правничої освіти

Автори концепції реформи правничої освіти вважають, що з поліції буде йти менше кадрів, якщо законсервувати виші МВС окремо від юристів.

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Скасування підготовки юристів вишами МВС зменшить відтік кадрів з органів поліції і зменшить видатки на утримання бібліотечних фондів. На це вказують автори реформи правничої освіти, проект якої опублікував парламентський комітет з питань правової політики.

Так, відомчим закладам вищої освіти, зокрема, тим, які перебувають у сфері управління Міністерства внутрішніх справ та Служби безпеки України, пропонується заборонити готувати юристів. Таким чином, пропонується розмежувати підготовку фахівців для правничої професії та підготовку кадрів для органів правопорядку.

Тобто, виші МВС та інші відомчі будуть готувати студентів не як юристів, а як правоохоронців, за окремими правилами. Як така «консервація» відобразиться загалом на правовій сфері держави, та чи не сприятиме це послабленню знань поліцейських у сфері прав людини та посиленню обвинувального ухилу в системі органів правопорядку, автори в проекті концепції не аналізували. Також у концепції відсутня відповідь на питання, навіщо в такому разі вступати до відомчого вишу, якщо особа після випуску буде обмежена у можливостях просуватися у кар’єрі юриста.

«Відмова від підготовки здобувачів зі спеціальності «Право» закладами зі специфічними умовами навчання надасть можливість скоротити витрати коштів з Державного бюджету, які прямо скеровуються на підготовку здобувачів у цих закладах або ж опосередковано витрачаються на забезпечення умов для здобуття освіти особами, які навчаються за кошти фізичних чи юридичних осіб (наприклад, через оплату комунальних послуг, утримання бібліотечних фондів тощо).

У середньостроковій перспективі таке припинення підготовки здобувачів зі спеціальності Право закладами зі специфічними умовами навчання ймовірно матиме ще одним наслідком зменшення витрат Державного бюджету, зумовлених плинністю кадрів у органах правопорядку та необхідністю постійної підготовки значної кількості фахівців.

Відповідно, підготовка фахівців саме для потреб органів правопорядку зі спеціальності «Правоохоронна діяльність» зумовить більш тривале виконання ними своїх функцій, а відтак, зменшить відтік кадрів і відповідно потребу у підготовці нових фахівців, що дасть змогу зменшити обсяг державного замовлення» - зазначається у проекті концепції законопроекту про вищу юридичну освіту та первинний доступ до правничої професії.

Також концепція законопроекту передбачає, що на юриста не можна буде навчатися заочно.

Крім того, як раніше писала «Судово-юридична газета», в Офісі Президента фіналізували проект Стратегії розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2024-2029 роки, який торкається і реформи правничої освіти. В рамках її реалізації пропонується зокрема скасувати вимоги щодо наявності юридичної освіти для низки посад. Тобто, їх зможуть займати особи без відповідної правничої освіти.

Автор: Наталя Мамченко

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