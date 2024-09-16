Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Консервация студентов вузов МВД отдельно от юристов уменьшит отток кадров из полиции – авторы концепции реформы юридического образования

07:35, 16 сентября 2024
Авторы концепции реформы права считают, что из полиции будет уходить меньше кадров, если законсервировать вузы МВД отдельно от юристов.
Консервация студентов вузов МВД отдельно от юристов уменьшит отток кадров из полиции – авторы концепции реформы юридического образования
Источник фото: zhzh.com.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Отмена подготовки юристов вузами МВД уменьшит отток кадров из органов полиции и уменьшит расходы на содержание библиотечных фондов. На это указывают авторы реформы юридического образования, проект которой опубликовал парламентский комитет по вопросам правовой политики.

Так, ведомственным учреждениям высшего образования, в частности, тем, которые находятся в сфере управления Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины, предлагается запретить готовить юристов. Таким образом, предлагается разграничить подготовку специалистов для права профессии и подготовку кадров для органов правопорядка.

То есть вузы МВД и другие ведомственные будут готовить студентов не как юристов, а как правоохранителей, по отдельным правилам. Как таковая «консервация» отразится в целом на правовой сфере государства, и не будет ли это способствовать ослаблению знаний полицейских в области прав человека и усилению обвинительного уклона в системе органов правопорядка, авторы в проекте концепции не анализировали. Также в концепции отсутствует ответ на вопрос, зачем в таком случае поступать в ведомственный вуз, если после выпуска лицо будет ограничено в возможностях продвигаться в карьере юриста.

«Отказ от подготовки соискателей по специальности «Право» заведениями со специфическими условиями обучения позволит сократить расходы средств из Государственного бюджета, которые прямо направляются на подготовку соискателей в этих заведениях или косвенно тратятся на обеспечение условий для получения образования лицами, обучающимися за средства физических или юридических лиц (например, через оплату коммунальных услуг, содержание библиотечных фондов и т.п.).

В среднесрочной перспективе такое прекращение подготовки соискателей по специальности Право заведениями со специфическими условиями обучения вероятно будет иметь еще одно следствие уменьшения расходов Государственного бюджета, обусловленных текучестью кадров в органах правопорядка и необходимостью постоянной подготовки значительного количества специалистов.

Соответственно, подготовка специалистов именно для нужд органов правопорядка по специальности «Правоохранительная деятельность» обусловит более длительное выполнение ими своих функций, а затем уменьшит отток кадров и соответственно потребность в подготовке новых специалистов, что позволит уменьшить объем государственного заказа» - отмечается в проекте концепции законопроекта о высшем юридическом образовании и первичном доступе к юридической профессии.

Также концепция законопроекта предполагает, что на юриста нельзя будет учиться заочно.

Кроме того, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Офисе Президента финализирован проект Стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на 2024-2029 годы, который касается и реформы юридического образования. В рамках ее реализации предлагается отменить требования относительно наличия юридического образования для ряда должностей. То есть, их смогут занимать лица без соответствующего юридического образования.

Автор: Наталя Мамченко 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Новая Стратегия судебной реформы: что власть планирует сделать с правосудием до 2029 года

Реформа Верховного Суда и Конституционного Суда, усиление Высшего совета правосудия и ослабление Совета судей, оптимизация ГСА, съезды судей в режиме online, создание новых судов и ликвидация Школы судей.

Снос самовольно построенного жилого дома является крайней мерой влияния на застройщика – Верховный Суд

Суды предыдущих инстанции указали, что снос жилого дома будет неоправданным вмешательством государства в право ответчика на мирное владение его имуществом.

Консервация студентов вузов МВД отдельно от юристов уменьшит отток кадров из полиции – авторы концепции реформы юридического образования

Авторы концепции реформы права считают, что из полиции будет уходить меньше кадров, если законсервировать вузы МВД отдельно от юристов.

Военнослужащих обяжут соблюдать антикоррупционные ограничения по совместительству с другой деятельностью и получению подарков

В Уставе внутренней службы ВСУ отдельно определят антикоррупционные ограничения, касающиеся совместительства с другими видами деятельности, получением подарков и использования имущества в частных интересах.

Службе судебной охраны уточнят полномочия и порядок привлечения работников к ответственности

Сотрудники Службы судебной охраны смогут определять виды специальных мер обеспечения безопасности, средства и методы их применения, в случае необходимости – изменять и дополнять эти меры.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Кампо
    Володимир Кампо
    суддя Конституційного Суду України у відставці (2006–2013)
  • Костянтин Пащенко
    Костянтин Пащенко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Марина Мавродієва
    Марина Мавродієва
    голова Господарського суду Миколаївської областi
  • Ігор Хохич
    Ігор Хохич
    керівник апарату Національного агентства з питань запобігання корупції