Консервация студентов вузов МВД отдельно от юристов уменьшит отток кадров из полиции – авторы концепции реформы юридического образования

Авторы концепции реформы права считают, что из полиции будет уходить меньше кадров, если законсервировать вузы МВД отдельно от юристов.

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Отмена подготовки юристов вузами МВД уменьшит отток кадров из органов полиции и уменьшит расходы на содержание библиотечных фондов. На это указывают авторы реформы юридического образования, проект которой опубликовал парламентский комитет по вопросам правовой политики.

Так, ведомственным учреждениям высшего образования, в частности, тем, которые находятся в сфере управления Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины, предлагается запретить готовить юристов. Таким образом, предлагается разграничить подготовку специалистов для права профессии и подготовку кадров для органов правопорядка.

То есть вузы МВД и другие ведомственные будут готовить студентов не как юристов, а как правоохранителей, по отдельным правилам. Как таковая «консервация» отразится в целом на правовой сфере государства, и не будет ли это способствовать ослаблению знаний полицейских в области прав человека и усилению обвинительного уклона в системе органов правопорядка, авторы в проекте концепции не анализировали. Также в концепции отсутствует ответ на вопрос, зачем в таком случае поступать в ведомственный вуз, если после выпуска лицо будет ограничено в возможностях продвигаться в карьере юриста.

«Отказ от подготовки соискателей по специальности «Право» заведениями со специфическими условиями обучения позволит сократить расходы средств из Государственного бюджета, которые прямо направляются на подготовку соискателей в этих заведениях или косвенно тратятся на обеспечение условий для получения образования лицами, обучающимися за средства физических или юридических лиц (например, через оплату коммунальных услуг, содержание библиотечных фондов и т.п.).

В среднесрочной перспективе такое прекращение подготовки соискателей по специальности Право заведениями со специфическими условиями обучения вероятно будет иметь еще одно следствие уменьшения расходов Государственного бюджета, обусловленных текучестью кадров в органах правопорядка и необходимостью постоянной подготовки значительного количества специалистов.

Соответственно, подготовка специалистов именно для нужд органов правопорядка по специальности «Правоохранительная деятельность» обусловит более длительное выполнение ими своих функций, а затем уменьшит отток кадров и соответственно потребность в подготовке новых специалистов, что позволит уменьшить объем государственного заказа» - отмечается в проекте концепции законопроекта о высшем юридическом образовании и первичном доступе к юридической профессии.

Также концепция законопроекта предполагает, что на юриста нельзя будет учиться заочно.

Кроме того, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Офисе Президента финализирован проект Стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на 2024-2029 годы, который касается и реформы юридического образования. В рамках ее реализации предлагается отменить требования относительно наличия юридического образования для ряда должностей. То есть, их смогут занимать лица без соответствующего юридического образования.

Автор: Наталя Мамченко

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