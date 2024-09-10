Юристам, которые занимают не связанные с научной работой должности, могут отменить доплаты за научную степень

В рамках реформы юридического образования предлагается отмена доплат за научную степень специалистам, занимающим должности в сфере юридических профессий, не связанных с научной или научно-педагогической деятельностью.

В ходе реформы юридического образования предлагается проработать целесообразность доплат за научную степень специалистам, занимающим должности в сфере юридических профессий, не связанных с научной или научно-педагогической деятельностью. Соответствующие предложения содержит финализированный проект Стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на 2024-2029 годы, оказавшийся в распоряжении «Судебно-юридической газеты».

Как отмечается в документе, ожидаемый результат от реформы – высококачественное, свободное от коррупции правовое (юридическое) образование предоставляется сетью юридических школ, действующих в соответствии с национальными и международными стандартами и основами академической добропорядочности.

Для этого предлагается принять следующие меры.

По модернизации и оптимизации системы юридического образования

среднесрочные:

Проработка вопросов целесообразности:

внедрения сквозной магистратуры, возможности перекрестной магистратуры для иностранных соискателей без права доступа к юридической профессии в Украине;

введение пошагового Единого государственного квалификационного экзамена;

замены подготовки по заочной форме обучения по специальности «081 Право» и «293 Международное право» на подготовку по дистанционной форме обучения;

отмена требования относительно наличия юридического образования для тех должностей, которые обоснованно не относятся к юридическим профессиям, и выполнение профессиональных обязанностей по которым не требует специальных юридических знаний;

отмена доплат за научную степень специалистам, занимающим должности в сфере юридических профессий, не связанных с научной или научно-педагогической деятельностью;

расширение системы поощрений для научно-педагогических и педагогических работников, демонстрирующих высокие показатели деятельности и высокое качество преподавания.

Относительно усовершенствования базовых основ правового (юридического) образования

краткосрочные:

унификация нормативного определения высшего правового (юридического) образования и стажа профессиональной деятельности в сфере права;

пересмотр содержания лицензионных требований по осуществлению образовательной деятельности по подготовке кадров для юридической профессии с учетом зарубежного опыта с целью повышения качества, оптимизации и сбалансирования сети юридических школ;

аудит эффективности критериев и процедуры аккредитации программ юридического образования с целью развития и совершенствования системы обеспечения качества образовательной деятельности и высшего юридического образования;

среднесрочные:

четкое институциональное разграничение подготовки кадров для юридических профессий (правовое /юридическое образование) и подготовки кадров для органов правопорядка (по специальности правоохранительная деятельность);

повышение требований к поступлению на обучение для получения правового (юридического) образования с целью отбора мотивированных лиц, имеющих достаточно развитое логическое, аналитическое и критическое мышление для овладения образовательной программой подготовки юриста;

объективное, основанное на нуждах государства, формирование объемов государственного заказа на подготовку юристов, прозрачное и основанное на достижениях юридических школ распределение государственного заказа между ними;

долгосрочные:

формирование и обновление образовательных программ по примеру лучших образцов с акцентом на этику, изучение международного права и права ЕС (нормативно-правовых актов ЕС и практики Суда ЕС и Европейского суда по правам человека), усиление практической подготовки путем законодательного закрепления обязательного участия в данной подготовке, как минимум, судов, прокуратуры и адвокатуры, переориентация содержания учебных программ по исследованию законодательства на формирование компетентностей понимания и внедрения права, поощрение и развитие интернациональных обменов меж юридическими школами, программ интернациональных обменов участников образовательного процесса, стажировку в интернациональных юридических учреждениях.

Относительно предотвращения и противодействия коррупции, обеспечения академической добропорядочности

среднесрочные:

обеспечение полного и неукоснительного соблюдения антикоррупционного законодательства;

нулевая толерантность к плагиату и псевдонаучным исследованиям, утверждение и выполнение политики обеспечения соблюдения академической добропорядочности (кодексов академической добропорядочности) всеми участниками образовательного процесса в подготовке кадров для юридических профессий, усиления действенности системы предотвращения и выявления академического плагиата, в том числе отмена пресекательного срока давности рассмотрения вопроса лишения ученой степени на основании его выявления в квалификационной работе.

Автор: Наталья Мамченко

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