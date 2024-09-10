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Судей, которые систематически срывают выборы председателей судов, а также заранее сбегают со съезда судей, смогут привлечь к ответственности

08:20, 10 сентября 2024
Обновленная редакция Кодекса судейской этики позволяет привлечь к дисциплинарной ответственности судей, которые пренебрежительно относятся к судейскому самоуправлению.
Судей, которые систематически срывают выборы председателей судов, а также заранее сбегают со съезда судей, смогут привлечь к ответственности
Источник фото - Судебная власть
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Новая редакция Кодекса судейской этики позволит привлекать к дисциплинарной ответственности судей, которые пренебрежительно относятся к судейскому самоуправлению. 

Обновленная редакция Кодекса судейской этики, представленная 9 сентября, содержит новую статью под номером 17, которая сформулирована следующим образом: 

«Судья добросовестно и ответственно выполняет профессиональные обязанности, не связанные с осуществлением правосудия, в том числе по участию в судейском самоуправлении». 

Необходимость внесения в Кодекс судейской этики указанной нормы обусловлена ​​многочисленными проблемами, с которыми сталкивается судейское самоуправление в Украине. 

Например, распространена проблема, когда в некоторых судах длительное время коллективы судей не могут избрать председателей судов. В ряде случаев это связано с тем, что некоторые судьи просто игнорируют выборы председателей судов. 

Также достаточно распространена проблема, когда делегаты, избранные на съезд судей, по неизвестным причинам не приезжают на съезд или покидают съезд судей заблаговременно, то есть, до официального завершения работы съезда, из-за чего на съездах судей время от времени возникают проблемы с кворумом.

Напомним, что «Судебно-юридическая газета» подробно сообщала о новых положениях Кодекса судейской этики.

12 сентября изменения в Кодекс судейской этики рассмотрит на своем заседании Совет судей Украины.

Автор: Вячеслав Хрипун

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