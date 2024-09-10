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Суддів, які системно зривають вибори голів судів, а також завчасно тікають зі з’їзду суддів, зможуть притягати до відповідальності

08:20, 10 вересня 2024
Оновлена редакція Кодексу суддівської етики дає можливість притягати до дисциплінарної відповідальності суддів, які зневажливо ставляться до суддівського самоврядування.
Суддів, які системно зривають вибори голів судів, а також завчасно тікають зі з’їзду суддів, зможуть притягати до відповідальності
Джерело фото - Судова влада
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Нова редакція Кодексу суддівської етики надасть можливість притягати до дисциплінарної відповідальності суддів, які зневажливо ставляться до суддівського самоврядування.

Оновлена редакція Кодексу суддівської етики, яка була презентована 9 вересня, містить нову статтю за номером 17, яка сформульована наступним чином:

«Суддя сумлінно та відповідально виконує професійні обов’язки, не пов’язані зі здійсненням правосуддя, в тому числі щодо участі у суддівському самоврядуванні».

Необхідність внесення у Кодекс суддівської етики зазначеної норми обумовлена численними проблемами, з якими стикається суддівське самоврядування в Україні.

Наприклад, розповсюдженою є проблема, коли в деяких судах тривалий час колективи суддів не можуть обрати голів судів. У непоодиноких випадках це пов’язано з тим, що деякі судді просто ігнорують вибори голів судів.

Також достатньо розповсюдженою є проблема, коли делегати, обрані на з’їзд суддів, з невідомих причин не приїжджають на з’їзд або покидають з’їзд суддів завчасно, тобто до офіційного завершення роботи з’їзду, через що на з’їздах суддів час від часу виникають проблеми з кворумом.

Нагадаємо, що «Судово-юридична газета» детально повідомляла про нові положення Кодексу суддівської етики.

12 вересня зміни до Кодексу суддівської етики розгляне на своєму засіданні Рада суддів України.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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