Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід для Олексія Чернишова, ОНОВЛЕНО

Колегія суддів АП ВАКС залишила без задоволення апеляційні скарги сторони захисту.

Апеляційна палата ВАКС залишила без змін ухвалу слідчого судді ВАКС від 18 листопада про застосування до колишнього Віце-прем’єр-міністра Олексія Чернишова запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Як альтернативу суд визначив внесення 51,6 млн грн застави. Про це повідомила Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду.

«Колегія суддів АП ВАКС залишила без задоволення апеляційні скарги сторони захисту.

Рішення набирає законної сили з моменту проголошення та не підлягає оскарженню в касаційному порядку

Наразі за підозрюваного внесено заставу та покладено ряд процесуальних обов’язків, зокрема щодо здачі закордонного паспорта», - заявили у АП ВАКС щодо справи №991/11821/25.

ОНОВЛЕНО 17:35

Згодом Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду уточнила, що раніше оприлюднене в соціальних мережах установи повідомлення щодо залишення без змін запобіжного заходу колишньому Віце-прем’єр-міністру (справа № 991/11821/25) містило помилку, відповідна ухвала стосувалась іншої особи – ще однієї підозрюваної у справі НАЕК «Енергоатом».

Зазначається, що АП ВАКС залишила без змін запобіжний захід вказаній особі у виді тримання під вартою з альтеративною внесення 25 млн грн застави (справа №991/11648/25, ухвала слідчого судді ВАКС від 12.11.2025).

«Наголошуємо, що апеляційні скарги сторони захисту колишнього Віце-прем’єр-міністра були призначені до розгляду сьогодні, однак судове засідання було знято з розгляду у зв’язку із зайнятістю колегії в інших процесах. Таким чином, апеляційний розгляд у цьому провадженні ще не відбувався, і жодних рішень наразі не ухвалено.

Дату та час нового судового засідання буде повідомлено додатково», - додала АП ВАКС.

Як повідомлялося раніше, НАБУ і САП оголосили Олексію Чернишову підозру в незаконному збагаченні.

Детективи задокументували передачу підозрюваному та його довіреній особі понад 1,2 млн доларів та майже 100 тис. євро готівкою.

Йдеться про кваліфікацію по статті 368-5 Кримінального Кодексу України.

