  1. В Україні

Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід для Олексія Чернишова, ОНОВЛЕНО

14:58, 25 листопада 2025
Колегія суддів АП ВАКС залишила без задоволення апеляційні скарги сторони захисту.
Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід для Олексія Чернишова, ОНОВЛЕНО
Фото: suspilne.media
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Апеляційна палата ВАКС залишила без змін ухвалу слідчого судді ВАКС від 18 листопада про застосування до колишнього Віце-прем’єр-міністра Олексія Чернишова запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Як альтернативу суд визначив внесення 51,6 млн грн застави. Про це повідомила Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду.

«Колегія суддів АП ВАКС залишила без задоволення апеляційні скарги сторони захисту.

Рішення набирає законної сили з моменту проголошення та не підлягає оскарженню в касаційному порядку

Наразі за підозрюваного внесено заставу та покладено ряд процесуальних обов’язків, зокрема щодо здачі закордонного паспорта», - заявили у АП ВАКС щодо справи №991/11821/25.

ОНОВЛЕНО 17:35

Згодом Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду уточнила, що раніше оприлюднене в соціальних мережах установи повідомлення щодо залишення без змін запобіжного заходу колишньому Віце-прем’єр-міністру (справа № 991/11821/25) містило помилку, відповідна ухвала стосувалась іншої особи – ще однієї підозрюваної у справі НАЕК «Енергоатом».

Зазначається, що АП ВАКС залишила без змін запобіжний захід вказаній особі у виді тримання під вартою з альтеративною внесення 25 млн грн застави (справа №991/11648/25, ухвала слідчого судді ВАКС від 12.11.2025).

«Наголошуємо, що апеляційні скарги сторони захисту колишнього Віце-прем’єр-міністра були призначені до розгляду сьогодні, однак судове засідання було знято з розгляду у зв’язку із зайнятістю колегії в інших процесах. Таким чином, апеляційний розгляд у цьому провадженні ще не відбувався, і жодних рішень наразі не ухвалено.

Дату та час нового судового засідання буде повідомлено додатково», - додала АП ВАКС.

Як повідомлялося раніше, НАБУ і САП оголосили Олексію Чернишову підозру в незаконному збагаченні.

Детективи задокументували передачу підозрюваному та його довіреній особі понад 1,2 млн доларів та майже 100 тис. євро готівкою.

Йдеться про кваліфікацію по статті 368-5 Кримінального Кодексу України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд рішення суду ВАКС Апеляційна палата ВАКС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
КЦС ВС закрив провадження у справі, зазначивши, що районні ТЦК не можуть бути відповідачами в судах

Верховний Суд пояснив, що районний ТЦК не має статусу юридичної особи та повноважень на представництво, а також процесуальної дієздатності, що є підставою для закриття провадження.

Між браслетом і ґратами: як суди практикують обрання запобіжних заходів для підозрюваних

Попри значну кількість затримань у корупційних справах, суди нерідко застосовують заставу замість тримання під вартою.

Привласнили 90 млн грн вкладників: справу екс-міністра Віктора Тополова передано до суду

Слідчі встановили перші прізвища осіб, які відігравали ключову роль у схемі з кредитами під фіктивні застави та фальшивою нерухомістю.

Україна запроваджує скринінг іноземних інвестицій: чи не стане це «ручним гальмом» для інвесторів

Парламент і ОЕСР працюють над узгодженим законодавством щодо перевірки іноземних інвестицій у стратегічні сектори — від критеріїв ризику до процедур оскарження.

Кожен українець зможе мати свій власний герб: в Цивільний кодекс введуть новий інструмент ідентичності

Оновлений Цивільний кодекс відкриє шлях для офіційної реєстрації особистих і родових гербів, захищаючи їх від копіювання і підробок

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]