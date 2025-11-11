НАБУ і САП оголосили підозру Олексію Чернишову у незаконному збагаченні

Колишній віцепремʼєр-міністр Чернишов отримав підозру у незаконному збагаченні.

НАБУ і САП оголосили підозру в незаконному збагаченні колишньому віцепрем'єр-міністру України. Про це повідомили у НАБУ.

За даними ЗМІ, мова йде про колишнього віцепрем’єр-міністра - міністра національної єдності Олексія Чернишова.

НАБУ повідомило, що колишній посадовець входив до кола осіб, які відвідували так звану “пральню” — місце, де здійснювалася легалізація коштів, здобутих злочинним шляхом. За даними слідства, “пральня” перебувала під контролем керівника злочинної організації, викритої напередодні детективами НАБУ та прокурорами САП.

Зазначається, що детективи задокументували передачу підозрюваному та його довіреній особі понад 1,2 млн доларів США та майже 100 тис. євро готівкою.

Йдеться про кваліфікацію по статті 368-5 Кримінального Кодексу України.

У НАБУ нагадали, що експосадовець вже підозрюється у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

