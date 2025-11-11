НАБУ и САП объявили подозрение Алексею Чернышеву в незаконном обогащении

Бывший вице-премьер-министр Чернышев получил подозрение в незаконном обогащении.

НАБУ и САП сообщили о подозрении в незаконном обогащении бывшему вице-премьер-министру Украины. Об этом сообщили в НАБУ.

По данным СМИ, речь идет о бывшем вице-премьер-министре — министре национального единства Алексее Чернышове.

НАБУ сообщило, что бывшее должностное лицо входило в круг лиц, посещавших так называемую "прачечную" — место, где осуществлялась легализация средств, полученных преступным путем. По данным следствия, "прачечная" находилась под контролем руководителя преступной организации, разоблаченной накануне детективами НАБУ и прокурорами САП.

Отмечается, что детективы задокументировали передачу подозреваемому и его доверенному лицу более 1,2 млн долларов США и почти 100 тыс. евро наличными.

Речь идет о квалификации по статье 368-5 Уголовного кодекса Украины.

В НАБУ напомнили, что экс-чиновник уже подозревается в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.

