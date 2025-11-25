  1. В Украине

Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений меру пресечения для Алексея Чернышова, ОБНОВЛЕНО

14:58, 25 ноября 2025
Коллегия судей АП ВАКС оставила без удовлетворения апелляционные жалобы стороны защиты.
Фото: suspilne.media
Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений решение следственного судьи ВАКС от 18 ноября о применении к бывшему Вице-премьер-министру Алексею Чернышову меры пресечения в виде содержания под стражей. В качестве альтернативы суд определил внесение 51,6 млн грн залога. Об этом сообщила Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда.

Решение вступает в законную силу с момента оглашения и не подлежит обжалованию в кассационном порядке.

В настоящее время за подозреваемого внесен залог и возложен ряд процессуальных обязанностей, в частности относительно сдачи загранпаспорта», — заявили в АП ВАКС относительно дела №991/11821/25.

ОБНОВЛЕНО 17:35

Позже Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда уточнила, что ранее опубликованное в социальных сетях учреждения сообщение о оставлении без изменений меры пресечения бывшему Вице-премьер-министру (дело № 991/11821/25) содержало ошибку, соответствующее определение касалось другого лица — еще одной подозреваемой в деле НАЭК «Энергоатом».

Отмечается, что АП ВАКС оставила без изменений меру пресечения указанному лицу в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 25 млн грн залога (дело № 991/11648/25, определение следственного судьи ВАКС от 12.11.2025).

«Подчеркиваем, что апелляционные жалобы стороны защиты бывшего Вице-премьер-министра были назначены к рассмотрению сегодня, однако судебное заседание было снято с рассмотрения в связи с занятостью коллегии в других процессах. Таким образом, апелляционное рассмотрение в этом производстве еще не состоялось, и никаких решений на данный момент не принято.

Дата и время нового судебного заседания будут сообщены дополнительно», — добавила АП ВАКС.

Как сообщалось ранее, НАБУ и САП объявили Алексею Чернышову подозрение в незаконном обогащении.

Детективы задокументировали передачу подозреваемому и его доверенному лицу более 1,2 млн долларов и почти 100 тыс. евро наличными.

Речь идет о квалификации по статье 368-5 Уголовного Кодекса Украины.

