Нацбанк переписує правила роботи бюро кредитних історій — контроль стане жорсткішим

Новий порядок дає НБУ інструменти для реальних дій — від швидких перевірок до письмових застережень і санкцій проти бюро, що порушують права людей.

Національний банк України планує оновити порядок контролю за діяльністю бюро кредитних історій. Так, НБУ виніс на громадське обговорення новий проєкт постанови.

Що пропонує НБУ?

Запровадити окреме Положення про контроль за бюро кредитних історій

У ньому визначено, як саме НБУ здійснюватиме контроль: як запитуватиме інформацію, як реагуватиме на порушення, які дії вимагатиме від бюро.

Уточнити порядок спілкування між НБУ та бюро

Проєкт детально описує, як бюро повинні подавати документи, відповідати на запити, виправляти недоліки та як НБУ перевірятиме дотримання вимог.

Оновити процедуру погодження правил формування та ведення кредитних історій

Змінюються вимоги до заяв, строки їх розгляду та підстави для відмови. Частину старих процедур скасовують як застарілі.

Новий порядок передбачає, що:

НБУ отримує чітко прописані інструменти контролю

Регулятор матиме можливість:

запитувати в бюро додаткові пояснення, документи та інформацію;

проводити аналіз скарг, звернень, адвокатських запитів та інформації з офіційних джерел;

фіксувати порушення у спеціальній довідці про результати контролю, яка стає підставою для початку адміністративного провадження.

Вводиться офіційна процедура адміністративного провадження

Після виявлення порушення НБУ надсилатиме бюро:

довідку про результати контролю;

офіційне повідомлення про початок адміністративного провадження з роз’ясненням прав і строків для пояснень.

Бюро матиме 5 робочих днів для надання заперечень або пояснень.

Письмове застереження — нова форма реагування НБУ

Якщо порушення підтверджується, НБУ може видати письмове застереження, у якому зобов’яже бюро усунути порушення в конкретні строки.

Невиконання застереження дає НБУ право звернутися до суду з вимогою накласти фінансові санкції.

Можлива навіть ліквідація бюро

У разі системних порушень прав суб’єктів кредитних історій, НБУ може звернутися до суду щодо ліквідації бюро.

Системними вважаються порушення, якщо:

протягом року зафіксовано більше двох порушень щодо прав більш як двох суб’єктів;

або якщо одна й та сама норма Закону порушена тричі після надісланого письмового застереження НБУ.

Оновлюється порядок подання документів і процедури погодження правил роботи бюро

Серед змін:

нові вимоги до заяв;

спрощення процедур;

виключення застарілих норм;

чіткі строки розгляду — 30 днів + можливе продовження ще на 15.

НБУ офіційно підтримує електронну комунікацію

Усі документи можуть подаватися в електронній формі, але з суворими технічними вимогами до електронних копій.

За висновками НБУ, реалізація проєкту забезпечить більшу прозорість, правову визначеність і ефективність контролю за діяльністю бюро кредитних історій, що позитивно вплине на ринок фінансових послуг.

Коли та як можна подати пропозиції?

НБУ приймає зауваження та пропозиції до 4 грудня 2025 року у визначеній формі.

