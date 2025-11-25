Нацбанк переписывает правила работы бюро кредитных историй — контроль станет жестче
Национальный банк Украины планирует обновить порядок контроля за деятельностью бюро кредитных историй. Так, НБУ вынес на общественное обсуждение новый проект постановления.
Что предлагает НБУ?
Ввести отдельное Положение о контроле за бюро кредитных историй
В нем определено, как именно НБУ будет осуществлять контроль: как запрашивать информацию, как реагировать на нарушения, какие действия требовать от бюро.
Уточнить порядок общения между НБУ и бюро
Проект детально описывает, как бюро должны подавать документы, отвечать на запросы, исправлять недостатки и как НБУ будет проверять соблюдение требований.
Обновить процедуру согласования правил формирования и ведения кредитных историй
Меняются требования к заявлениям, сроки их рассмотрения и основания для отказа. Часть старых процедур отменяют как устаревшие.
Новый порядок предусматривает, что:
НБУ получает четко прописанные инструменты контроля
Регулятор будет иметь возможность:
- запрашивать у бюро дополнительные пояснения, документы и информацию;
- проводить анализ жалоб, обращений, адвокатских запросов и данных из официальных источников;
- фиксировать нарушения в специальной справке о результатах контроля, которая становится основанием для начала административного производства.
Вводится официальная процедура административного производства
После выявления нарушения НБУ будет направлять бюро:
- справку о результатах контроля;
- официальное уведомление о начале административного производства с разъяснением прав и сроков для пояснений.
Бюро будет иметь 5 рабочих дней для предоставления возражений или пояснений.
Письменное предостережение — новая форма реагирования НБУ
Если нарушение подтверждается, НБУ может выдать письменное предостережение, в котором обяжет бюро устранить нарушение в конкретные сроки.
Невыполнение предостережения дает НБУ право обратиться в суд с требованием о применении финансовых санкций.
Возможна даже ликвидация бюро
В случае системных нарушений прав субъектов кредитных историй НБУ может обратиться в суд по вопросу ликвидации бюро.
Системными считаются нарушения, если:
- в течение года зафиксировано более двух нарушений прав более чем двух субъектов;
- или если одна и та же норма Закона нарушена трижды после направленного письменного предостережения НБУ.
Обновляется порядок подачи документов и процедуры согласования правил работы бюро
Среди изменений:
- новые требования к заявлениям;
- упрощение процедур;
- исключение устаревших норм;
- четкие сроки рассмотрения — 30 дней + возможное продление еще на 15.
НБУ официально поддерживает электронную коммуникацию
Все документы могут подаваться в электронной форме, но с жесткими техническими требованиями к электронным копиям.
По выводам НБУ, реализация проекта обеспечит большую прозрачность, правовую определенность и эффективность контроля за деятельностью бюро кредитных историй, что положительно повлияет на рынок финансовых услуг.
Когда и как можно подать предложения?
НБУ принимает замечания и предложения до 4 декабря 2025 года в установленной форме.
