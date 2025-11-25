Нацбанк переписывает правила работы бюро кредитных историй — контроль станет жестче

Новый порядок дает НБУ инструменты для реальных действий — от быстрых проверок до письменных предостережений и санкций против бюро, которые нарушают права людей.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальный банк Украины планирует обновить порядок контроля за деятельностью бюро кредитных историй. Так, НБУ вынес на общественное обсуждение новый проект постановления.

Что предлагает НБУ?

Ввести отдельное Положение о контроле за бюро кредитных историй

В нем определено, как именно НБУ будет осуществлять контроль: как запрашивать информацию, как реагировать на нарушения, какие действия требовать от бюро.

Уточнить порядок общения между НБУ и бюро

Проект детально описывает, как бюро должны подавать документы, отвечать на запросы, исправлять недостатки и как НБУ будет проверять соблюдение требований.

Обновить процедуру согласования правил формирования и ведения кредитных историй

Меняются требования к заявлениям, сроки их рассмотрения и основания для отказа. Часть старых процедур отменяют как устаревшие.

Новый порядок предусматривает, что:

НБУ получает четко прописанные инструменты контроля

Регулятор будет иметь возможность:

запрашивать у бюро дополнительные пояснения, документы и информацию;

проводить анализ жалоб, обращений, адвокатских запросов и данных из официальных источников;

фиксировать нарушения в специальной справке о результатах контроля, которая становится основанием для начала административного производства.

Вводится официальная процедура административного производства

После выявления нарушения НБУ будет направлять бюро:

справку о результатах контроля;

официальное уведомление о начале административного производства с разъяснением прав и сроков для пояснений.

Бюро будет иметь 5 рабочих дней для предоставления возражений или пояснений.

Письменное предостережение — новая форма реагирования НБУ

Если нарушение подтверждается, НБУ может выдать письменное предостережение, в котором обяжет бюро устранить нарушение в конкретные сроки.

Невыполнение предостережения дает НБУ право обратиться в суд с требованием о применении финансовых санкций.

Возможна даже ликвидация бюро

В случае системных нарушений прав субъектов кредитных историй НБУ может обратиться в суд по вопросу ликвидации бюро.

Системными считаются нарушения, если:

в течение года зафиксировано более двух нарушений прав более чем двух субъектов;

или если одна и та же норма Закона нарушена трижды после направленного письменного предостережения НБУ.

Обновляется порядок подачи документов и процедуры согласования правил работы бюро

Среди изменений:

новые требования к заявлениям;

упрощение процедур;

исключение устаревших норм;

четкие сроки рассмотрения — 30 дней + возможное продление еще на 15.

НБУ официально поддерживает электронную коммуникацию

Все документы могут подаваться в электронной форме, но с жесткими техническими требованиями к электронным копиям.

По выводам НБУ, реализация проекта обеспечит большую прозрачность, правовую определенность и эффективность контроля за деятельностью бюро кредитных историй, что положительно повлияет на рынок финансовых услуг.

Когда и как можно подать предложения?

НБУ принимает замечания и предложения до 4 декабря 2025 года в установленной форме.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.