  1. В Украине

Нацбанк переписывает правила работы бюро кредитных историй — контроль станет жестче

14:48, 25 ноября 2025
Новый порядок дает НБУ инструменты для реальных действий — от быстрых проверок до письменных предостережений и санкций против бюро, которые нарушают права людей.
Нацбанк переписывает правила работы бюро кредитных историй — контроль станет жестче
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальный банк Украины планирует обновить порядок контроля за деятельностью бюро кредитных историй. Так, НБУ вынес на общественное обсуждение новый проект постановления.

Что предлагает НБУ?

Ввести отдельное Положение о контроле за бюро кредитных историй

В нем определено, как именно НБУ будет осуществлять контроль: как запрашивать информацию, как реагировать на нарушения, какие действия требовать от бюро.

Уточнить порядок общения между НБУ и бюро

Проект детально описывает, как бюро должны подавать документы, отвечать на запросы, исправлять недостатки и как НБУ будет проверять соблюдение требований.

Обновить процедуру согласования правил формирования и ведения кредитных историй

Меняются требования к заявлениям, сроки их рассмотрения и основания для отказа. Часть старых процедур отменяют как устаревшие.

Новый порядок предусматривает, что:

НБУ получает четко прописанные инструменты контроля

Регулятор будет иметь возможность:

  • запрашивать у бюро дополнительные пояснения, документы и информацию;
  • проводить анализ жалоб, обращений, адвокатских запросов и данных из официальных источников;
  • фиксировать нарушения в специальной справке о результатах контроля, которая становится основанием для начала административного производства.

Вводится официальная процедура административного производства

После выявления нарушения НБУ будет направлять бюро:

  • справку о результатах контроля;
  • официальное уведомление о начале административного производства с разъяснением прав и сроков для пояснений.

Бюро будет иметь 5 рабочих дней для предоставления возражений или пояснений.

Письменное предостережение — новая форма реагирования НБУ

Если нарушение подтверждается, НБУ может выдать письменное предостережение, в котором обяжет бюро устранить нарушение в конкретные сроки.

Невыполнение предостережения дает НБУ право обратиться в суд с требованием о применении финансовых санкций.

Возможна даже ликвидация бюро

В случае системных нарушений прав субъектов кредитных историй НБУ может обратиться в суд по вопросу ликвидации бюро.

Системными считаются нарушения, если:

  • в течение года зафиксировано более двух нарушений прав более чем двух субъектов;
  • или если одна и та же норма Закона нарушена трижды после направленного письменного предостережения НБУ.

Обновляется порядок подачи документов и процедуры согласования правил работы бюро

Среди изменений:

  • новые требования к заявлениям;
  • упрощение процедур;
  • исключение устаревших норм;
  • четкие сроки рассмотрения — 30 дней + возможное продление еще на 15.

НБУ официально поддерживает электронную коммуникацию

Все документы могут подаваться в электронной форме, но с жесткими техническими требованиями к электронным копиям.

По выводам НБУ, реализация проекта обеспечит большую прозрачность, правовую определенность и эффективность контроля за деятельностью бюро кредитных историй, что положительно повлияет на рынок финансовых услуг.

Когда и как можно подать предложения?

НБУ принимает замечания и предложения до 4 декабря 2025 года в установленной форме.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

НБУ Нацбанк кредит кредитный договор банк

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
КГС ВС закрыл производство по делу, указав, что районные ТЦК не могут быть ответчиками в судах

Верховный Суд пояснил, что районный ТЦК не имеет статуса юридического лица и полномочий на представительство, а также процессуальной дееспособности, что является основанием для закрытия производства.

Между браслетом и решеткой: как суды практикуют избрание мер пресечения для подозреваемых

Несмотря на значительное количество задержаний по делам о коррупции, суды нередко применяют залог вместо содержания под стражей.

Присвоили 90 млн грн вкладчиков: дело экс-министра Виктора Тополя передано в суд

Следователи установили первые фамилии лиц, которые играли ключевую роль в схеме с кредитами под фиктивные залоги и фальшивую недвижимость.

Украина вводит скрининг иностранных инвестиций: не станет ли это «ручным тормозом» для инвесторов

Парламент и ОЭСР работают над согласованным законодательством по проверке иностранных инвестиций в стратегические секторы — от критериев риска до процедур обжалования.

Каждый украинец сможет иметь свой собственный герб: в Гражданский кодекс введут новый инструмент идентичности

Обновленный Гражданский кодекс откроет путь для официальной регистрации личных и родовых гербов, защищая их от копирования и подделок.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]