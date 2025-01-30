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Стало известно, на что Государственная судебная администрация потратила 16,6 млн долларов от федерального Агентства США по международному развитию USAID – отчеты

17:25, 30 января 2025
За 2 года ГСА Украины использовала 16,6 млн долларов из донорской программы федерального Агентства США USAID – на что пошли средства, и при чем здесь реформа юридического образования.
Стало известно, на что Государственная судебная администрация потратила 16,6 млн долларов от федерального Агентства США по международному развитию USAID – отчеты
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Государственная судебная администрация Украины за 2 года использовала 16,6 млн долларов, предоставленных программой Агентства США по международному развитию (USAID) «Справедливость для всех», которую возглавляет Дэвид Вон.

Указанная сумма была использована ГСА, начиная с июля 2022 по июнь 2024 года, согласно отчетам, которые предоставляла Государственная судебная администрация Украины в Кабмин. Регистрационный номер программы – 4836.

Как отмечено в этих отчетах в КМУ, которые подписывали руководители ГСА Алексей Сальников и Максим Пампура, «основное внимание было уделено реформированию Высшего совета правосудия и ВККС».

Впрочем, как свидетельствуют отчеты Судебной администрации, больше всего внимания почему-то было уделено «поддержке усилий» в сфере права образования. При этом недостаточно ясно очерчена роль в этом процессе именно Государственной судебной администрации, которая является органом судебной власти, а не органом по реформе юридического образования.

Например, в отчете за 2024 год идет речь о поддержке Школы права УКУ и факультета юридических наук «Киево-Могилянской академии» в проведении конференций по модернизации учебных планов. Или о поддержке через программу, бенефициаром которой является ГСА, поездки 20 студентов в Вену.

Кроме того, через Программу USAID, бенефициаром которой является ГСА, осуществляли поддержку разработки проекта реформы юридического образования, которую активно адвокатирует другой фонд. Напомним, что в рамках реформы юридического образования предлагается больше не готовить юристов в высших учебных заведениях МВД и СБУ, а выделить их в отдельную категорию. Также концепция реформы предполагает, что на юриста нельзя будет учиться заочно.

К примеру, в 2024 году ГСА также отчиталась о поддержке Нацагентства по обеспечению качества высшего образования (НАЗЯВО) по проведению оценки законодательства об аккредитации образовательных программ по юридическим специальностям с целью их усовершенствования, поддержку РПР в наработке видения разграничения специалистов для юридической профессии и органов правопорядка и т. д .

Таким образом, возникает вопрос, почему программа для судебной власти с каждым годом все больше клонится к реформе образования юристов, а не к проблемным вопросам судов.

Также следует заметить, что многие мероприятия дублировались из года в год, и некоторые из них неизвестно, чем закончились – к примеру, история с отчетом эксперта из Германии об участии общественности в оценке судей, который не смогли подготовить за год или забыли о нем, или незавершенная история с переводом книги «Герои права».

В конце этого материала мы приводим все отчеты.

Напомним, что ранее «Судебно-юридическая газета» публиковала планы закупок, подписанные руководителем программы USAID Дэвидом Воном и руководителями ГСА. Из одного из этих планов следует, что стоимость всей программы USAID, где бенефициаром выступает ГСА, составляет 48 млн. долларов США, с другой – 23,99 млн. долларов. Закупки включают расходы на аренду авто, авиаперевозки, ремонт офисов, питание, кейтеринг, проведение опросов и т.д.

ІІ півріччя 2022 року

Отже, за період з липня 2022 року по грудень 2022 року ДСА використала 3 124 173 доларів США, наданих програмою уряду США USAID «Справедливість для всіх». Звіт до Кабміну підписав Олексій Сальніков.

За ці кошти було зроблено зокрема наступне.

  • Залучена експертка Вікторія Дженнет (Німеччина), яка дослідила проблематику результатів діяльності, позитивного і негативного досвіду залучення громадськості до процедур кваліфікації кандидатів на посаду судді та діючих суддів на прикладі Громадської ради доброчесності та подібних їй інституцій.

Однак її звіт презентовано партнерам і донорам не було.

  • ДСА мала намір здійснити переклад українською мовою книги професора Ганса Пітера Ґравера «Герої права». Але не встигла це зробити.
  • Проведено координаційну зустріч донорів, під час якої спільнота медіаторів дала пропозиції про план дій. Разом з тим, зазначається, що багато медіаторів виїхали за кордон, і фокус їх діяльності змінився.
  • Напрацьовані проекти модельних програм практики в судах, адвокатурі, прокуратурі та органах юстиції (як вони реалізовані – не вказано).
  • У співпраці з лідерами юридичного клінічного руху США підтримано проведення шести практичних онлайн-семінарів.
  • Бажаючим опановувати англійську мову серед представників Міносвіти і ДСА, а також викладачів і студентів правничих шкіл дали доступ до онлайн-платформи RealllyEnglish.
  • Київський районний суд Одеси здобув визнання в Раді Європи і увійшов до трійки номінантів на премію «Кришталеві ваги правосуддя». Розширено послуги громадських центрів правосуддя (ГЦП) Одеської області і створено ГЦП у місті Вижниця Чернівецької області.
  • Провели круглий стіл з іншим отримувачем коштів від USAID – Асоціацією правників України.
  • Досягли домовленість про проведення онлайн-семінару (тобто, не провели, а лише досягли домовленості – прим. ред.) з обміну досвідом у сфері юридичної освіти.
  • Також «в процесі виконання» було надання підтримки членам Конкурсної комісії з добору членів ВККС, а також членам Етичної ради з відбору членів Вищої ради правосуддя.
  • Проведено кілька вебінарів, зокрема на тему «Дослідження нейронауки у сфері прийняття судових рішень» та фокус-груп (що б це не означало).
  • Допомогли депутатам у розробці проекту закону №8268 (не прийнято парламентом) про застосування норм міжнародного права та зробили для них інформаційних буклет тощо.

При цьому у ДСА «відбулися суттєві затримки в закупівлі» (тобто, у звітний період так і не відбулася закупівля) обладнання для відновлення судів Київської області, постраждалих від військових дій.

Отже, все це коштувало програмі федерального Агентства США більше 3 млн доларів.

І півріччя 2023 року

За період з 1 січня 2023 року по 31 червня 2023 року ДСА використала 4 177 524 доларів США від Уряду США через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Звіт підписав Олексій Сальніков. За цей період, серед іншого, зроблено наступне.

  • Як і у другу половину 2022 року йдеться про залучену експертку Вікторію Дженнет (Німеччина), яка досліджувала проблематику залучення громадськості, але її звіт партнерам та донорам так і не презентували.
  • ДСА знов мала намір здійснити переклад українською мовою книги професора Ганса Пітера Ґравера «Герої права», але її так не переклали в цей період.
  • Знов вказано, що Київський районний суд Одеси здобув визнання в Раді Європи і увійшов до трійки номінантів на премію «Кришталеві ваги правосуддя», а також про розширення послуг громадських центрів правосуддя.
  • Як і у звіті за 2022 рік, знов йдеться про координаційну зустріч донорів стосовно медіації і про медіаторів, які, на жаль, поїхали за кордон.
  • З нового у цьому звіті зокрема – пункт 11, відповідно до якого «зацікавлені студенти та викладачі отримали знання про права людини, в суспільстві, що змінюється, в тому числі, про забезпечення прав вразливих груп, зокрема жінок та представників ЛГБТ-спільноти». Відповідно був проведений 1 гостьовий курс на 40 людей, який читав професор зі США.
  • Також новий пункт – це підтримка Національної школи суддів у розробці та розповсюдженні Настільної книги судді для розгляду справ про міжнародні злочини.
  • Серед реальних витрат, які вказані у звіті за цей період – це 310 тисяч доларів США, за які купили обладнання для постраждалих від бойових дій судів Київської області.

Тобто, з загальної суми в 4,1 млн доларів США, використаної ДСА за І півріччя 2023 року, лише 310 тисяч доларів склали витрати на придбання реального обладнання для постраждалих судів.

Загалом в цей період основна увага ДСА чомусь була зосереджена на лекціях та інших заходах в сфері правової освіти, хоча це не є профільним завданням саме ДСА.

При цьому чимало заходів йменуються як «підтримано зусилля» іншої інституції, що викликає питання стосовно частки докладених саме адміністрацією зусиль.

Також ДСА отримала у цей період 304 тисячі грн від Консультативної місії ЄС в Україні, які витратила спільно з Національною школою суддів. Ще 583 тис. грн надав уряд Данії.

ІІ півріччя 2023 року

За друге півріччя 2023 року ДСА використало 4 347 589 доларів США від Уряду США через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Звіт підписував вже новий очільник ДСА – тимчасово виконуючий обов’язки голови Максим Пампура.

За цей період зокрема було зроблено наступне.

  • Знов йдеться про залучену експертку Вікторію Дженнет (Німеччина), звіт якої все ще очікував на презентацію донорам.
  • Знов не встигли перекласти книгу професора Ганса Пітера Ґравера.
  • Знов вказано про Київський районний суд Одеси і номінацію на премію «Кришталеві ваги правосуддя», про розширення діяльності громадських центрів правосуддя
  • Все ще продовжується спроба запустити спільно з Асоціацією правників України онлайн-платформу для стажування українських студентів правників в Україні та за кордоном.
  • Багато йдеться про налагодження контактів з різними правничими школами
  • Також йдеться про те, що ДСА підтримало проект іншого отримувача допомоги USAID – Асоціації правників України щодо запровадження класифікатора професій правників тощо.

Багато згадок про підготовку різних звітів, презентацію посібника, розробленого ГО, «надання підтримки зусиль».

Значну частку звіту займають питання, пов’язані з правничою освітою.

Всі ці заходи, зі змістом яких можна ознайомитися в кінці статті, вартували USAID ще 4,34 млн доларів США.

І півріччя 2024 року

Найбільша сума від програми USAID була використана ДСА за перше півріччя 2024 року – 5 018 797 доларів США.

За цей період ще більша частка заходів стосувалася не судової влади, а правничої освіти і реформи освіти для юристів. Так, у звіті за 2024 рік це майже половина заходів, включно з підтримкою поїздки 20 студентів до Відня і розробки проекту реформи юридичної освіти.

Зокрема було:

  • підтримано НАЗЯВО щодо оцінки законодавства про акредитацію освітніх програм
  • підтримано Міносвіти щодо вдосконалення Єдиного державного кваліфіспиту для правників.
  • підтримано Реанімаційний пакет реформ у «підтримці напрацювання бачення інституційного розмежування фахівців для правничої професії та органів правопорядку»
  • підтримано концепцію реформи юридичної освіти, яку розробила Робоча група (детальніше про реформу можна прочитати за посиланням)
  • підтримано проект АПУ щодо класифікатора професій
  • доопрацьовано інтерфейс онлайн-платформи стажувань для студентів на сайті іншого отримувача допомоги – Асоціації правників України.

Крім реформи правничої освіти, йдеться про наступне:

  • розробка ВРП показників доброчесності суддів та кандидатів в судді.
  • забезпечення роботи членів Конкурсної комісії для відбору членів ВККС, яка наполовину складається з міжнародних експертів, та Етичної ради, яка також наполовину складається з іноземних експертів, а також Дорадчої групи експертів з міжнародними експертами, які намагаються відібрати кандидатів у судді Конституційного Суду України.
  • «триває» розробка ТЗ на нову систему документообігу суду
  • Крім того, ДСА закупило для Національної школи суддів річну Бізнес-ліцензію ZOOM для онлайн-заходів.

У досягнення собі ДСА також записала підтримку Ради суддів України в розробці змін до Кодексу суддівської етики та у розробці комунікаційної політики у висвітленні справ про воєнні злочини.

У рамках грантового проекту інший отримувач коштів USAID – Асоціація жінок-юристок України «ЮрФем» здійснила аналіз рішень судів у справах про сексуальне насильство. Але звіти «ЮрФем», як вказано у документі, мали бути представлені у вересні 2024 року.

В якості незавершених (триваючих) закупівель ДСА вказала на закупівлю програми для проведення анонімного тестування загальних знань у сфері права та спеціалізації суддів в електронному форматі і закупівлю послуг з оцінки технічного завдання ВККС щодо розробки електронного досьє судді (кандидата на посаду судді). Також було закуплено обладнання для медіакласів ВККС.

Крім того, було проведено орієнтаційну сесію для членів Конкурсної комісії з відбору Служби дисциплінарних інспекторів, надано підтримку в підготовці і перевірці практичних завдань кандидатів в СДІ ВРП.

Слід зауважити, що так і невідомою лишилася доля звіту експертки Вікторії Дженнет та перекладу книги Ганса Пітера Ґравера, про яких вже у звіті за 2024 рік не згадується.

Разом із тим, ДСА відзвітувала про друк 5000 примірників книги Тома Бінгема «Правовладдя», яку 14 червня 2024 року було презентовано в готелі «Хаятт» у Києві з кейтерингом. Чимало сказано про «науспішнішу модель співпраці» у вигляді громадських центрів правосуддя.

Цей об’єм проробленої в першому півріччі 2024 року роботи ДСА вартував агентству США більше 5 млн доларів.

Слід зазначити, що це не єдина програма. ДСА також допомагали проекти уряду Великої Британії, проект ЄС, МЗС Канади, ООН тощо.

Автор: Наталя Мамченко

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ГСА США деньги

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