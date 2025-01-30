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Суд обязан разъяснить потерпевшему право поддерживать обвинение после его смены прокурором, — КУС ВС

17:45, 30 января 2025
Разъяснить потерпевшему право поддерживать обвинение в ранее предъявленном объеме после его смены прокурором — обязанность суда, а не прокурора или других лиц.
Суд обязан разъяснить потерпевшему право поддерживать обвинение после его смены прокурором, — КУС ВС
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Обязанность разъяснить потерпевшему право поддерживать обвинение в ранее предъявленном объеме после его смены прокурором УПК Украины возлагает на суд, а не на прокурора или любого другого. К такому выводу пришел Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда по результату рассмотрения дела №308/12144/15.

Обставини справи:

У цьому провадженні дії особи первинно кваліфіковані як умисне вбивство за ч. 1 ст. 115 КК України. Надалі прокурор змінив обвинувачення, надавши кримінально-правову оцінку діям обвинуваченого за ст. 116 КК України. Місцевий суд, з яким погодився суд апеляційної інстанції, визнав невинуватою та виправдав особу за ст. 116 КК України. У касаційних скаргах прокурор і мати потерпілої стверджують про відсутність відомостей щодо роз’яснення головуючим потерпілому його права підтримувати обвинувачення в раніше пред’явленому обсязі.

Скасовуючи рішення судів попередніх інстанцій і призначаючи новий розгляд у суді першої інстанції, Верховний Суд вказав, що відповідно до ч. 3 ст. 338 КПК України саме на суд покладено функцію роз’яснення потерпілому права на підтримання обвинувачення в первинному обсязі. Таке роз’яснення є гарантією забезпечення прав потерпілого у кримінальному провадженні і забезпечення того, щоб останній був почутий судом.

У матеріалах цього провадження міститься заява, у якій вказано, що потерпілий підтримує позицію прокурора, та підпис потерпілого. Водночас після зміни обвинувачення прокурором жодне судове засідання з участю потерпілого не відбулося. Також у справі є заява від потерпілого з проханням здійснювати судові розгляди без його участі. Колегія суддів ККС ВС звертає увагу, що відібрання стороною обвинувачення заяви від потерпілого поза судовим розглядом, перед судовим розглядом чи в іншому позасудовому порядку не є належним виконанням вимог ч. 3 ст. 338 КПК України і не може замінювати необхідність роз’яснення судом права потерпілого підтримувати обвинувачення в раніше пред’явленому обсязі. Так само не є належним виконанням вимог цієї статті роз’яснення будь-ким іншим, окрім суду, прав потерпілого на підтримання обвинувачення в первісному обсязі після його зміни прокурором.

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