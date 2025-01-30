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Владимир Зеленский подписал закон о запрете джипинга в заповедных зонах

16:58, 30 января 2025
Закон также предусматривает возможность отмены статуса объектов природно-заповедного фонда.
Владимир Зеленский подписал закон о запрете джипинга в заповедных зонах
Фото: facebook.com/kekz.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон 4188-IX об усилении сохранения территорий и объектов природно-заповедного фонда - законопроект 11024.

Закон:

- запрещает проезд механических транспортных средств в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда. Исключение составляют дороги общего значения;

- дополняет классификации заказников и памятников природы новыми категориями – «микологический заказник» и «микологический памятник природы» – с целью улучшения сохранения редких видов грибов.

Однако, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», этот закон также несет в себе риски для природно-заповедного фонда. Он позволяет отменять статус объектов природно-заповедного фонда решением местных советов.

Документ предусматривает внесение изменений в статью 53 Закона «О природно-заповедном фонде Украины», согласно которым устанавливается, что решения об отмене и изменении охранных зон территорий и объектов природно-заповедного фонда местного и общегосударственного значения принимаются Верховной Радой АРК, областными, Киевским и Севастопольским городскими советами.

Отмена и изменение охранных зон территорий и объектов природно-заповедного фонда производятся по согласованию с Министерством окружающей среды, на основании соответствующего экспертного заключения.

В связи с этим Главное юридическое управление Верховной Рады отметило, что, во-первых, статьями 39 и 40 Закона не предусмотрена отмена и изменение охранных зон территорий и объектов природно-заповедного фонда, а только их установление. Однако соответствующих изменений в эти статьи документом не предлагается. Кроме того, требует соответствующего уточнения и название статьи 53 Закона, в которой говорится только о создании охранных зон территорий и объектов природно-заповедного фонда, однако не содержится положения об их отмене и изменении, как это предусмотрено документом.

Кроме того, в проекте не решен вопрос относительно того, кем должно выдаваться соответствующее экспертное заключение, не определен орган, который утвердит порядок, сроки его выдачи и т.д.

Во-вторых, введение возможности отмены и изменения охранных зон территорий и объектов природно-заповедного фонда создает серьезные риски уменьшения объема территорий и объектов природно-заповедного фонда: участков суши и водного пространства, природных комплексов и объектов объектов растительного и животного мира, составляющих природно-заповедный фонд Украины и согласно международным обязательствам Украины и ее законодательством должны охраняться как национальное достояние с установленным особым режимом охраны, воспроизводства и использования.

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закон Владимир Зеленский

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