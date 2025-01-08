«Джипинг» в природно-заповедном фонде теперь запрещен — Рада приняла закон

«Джипинг» на заповедных территориях загрязняет почвы, уничтожает растительный мир и вредит диким животным.

Иллюстративное фото из открытых источников

Верховная Рада приняла закон, запрещающий джипинг в объектах природно-заповедного фонда. Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Так, парламент одобрил во втором чтении законопроект 11024 «О внесении изменений в Закон Украины «О природно-заповедном фонде Украины» по обеспечению сохранения территорий и объектов природно-заповедного фонда».

Минокружения отмечает, что путь к принятию закона официально стартовал после запуска петиции «Об урегулировании джипинга в Украине» в сентябре 2022 года.

«Джипинг на заповедных территориях загрязняет почву, уничтожает растительный мир, вредит диким животным. И сегодня принятие этого Закона является важным шагом к европейским традициям управления природоохранными территориями. Передвижение на транспортных средствах частично останется только для выполнения должностных обязанностей работниками природоохранных учреждений, правоохранительными органами и другими службами. Если вам предложат полюбоваться видами национального природного парка и использовать для проезда по природной территории квадроцикл – знайте, что это незаконно. Закон о запрете «джипинга» прошел путь длиной более 2 лет, имеет одобрение общества и поддержан природоохранными организациями. Благодарю всех причастных к принятию этого решения», – подчеркнула министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.