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«Джипинг» в природно-заповедном фонде теперь запрещен — Рада приняла закон

17:23, 8 января 2025
«Джипинг» на заповедных территориях загрязняет почвы, уничтожает растительный мир и вредит диким животным.
«Джипинг» в природно-заповедном фонде теперь запрещен — Рада приняла закон
Иллюстративное фото из открытых источников
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Верховная Рада приняла закон, запрещающий джипинг в объектах природно-заповедного фонда. Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Так, парламент одобрил во втором чтении законопроект 11024 «О внесении изменений в Закон Украины «О природно-заповедном фонде Украины» по обеспечению сохранения территорий и объектов природно-заповедного фонда».

Минокружения отмечает, что путь к принятию закона официально стартовал после запуска петиции «Об урегулировании джипинга в Украине» в сентябре 2022 года.

«Джипинг на заповедных территориях загрязняет почву, уничтожает растительный мир, вредит диким животным. И сегодня принятие этого Закона является важным шагом к европейским традициям управления природоохранными территориями. Передвижение на транспортных средствах частично останется только для выполнения должностных обязанностей работниками природоохранных учреждений, правоохранительными органами и другими службами. Если вам предложат полюбоваться видами национального природного парка и использовать для проезда по природной территории квадроцикл – знайте, что это незаконно. Закон о запрете «джипинга» прошел путь длиной более 2 лет, имеет одобрение общества и поддержан природоохранными организациями. Благодарю всех причастных к принятию этого решения», – подчеркнула министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук.

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Верховная Рада Украины закон

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