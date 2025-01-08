«Джипінг» у природно-заповідному фонді відтепер заборонено — Рада прийняла закон

«Джипінг» на заповідних територіях забруднює ґрунти, знищує рослинний світ та шкодить диким тваринам.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

Верховна Рада прийняла закон, що забороняє «джипінг» в об'єктах природно-заповідного фонду. Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.

Так, парламент схвалив у другому читанні законопроект 11024 «Про внесення змін до Закону України «Про природно-заповідний фонд України» щодо забезпечення збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду».

Міндовкілля зазначає, що злях до прийняття закону офіційно стартував після запуску петиції «Про врегулювання джипінгу в Україні» у вересні 2022 року.

«Джипінг на заповідних територіях забруднює ґрунти, знищує рослинний світ, шкодить диким тваринам. І сьогодні прийняття цього Закону є важливим кроком до європейських традицій управління природоохоронними територіями. Пересування на транспортних засобах частково залишиться лише для виконання службових обов’язків працівниками природоохоронних установ, правоохоронними органами та іншими службами. Якщо вам запропонують помилуватися краєвидами національного природного парку і використати для проїзду по природній території квадроцикл – знайте, що це незаконно. Закон про заборону «джипінгу» пройшов шлях довжиною понад 2 роки, має схвалення суспільства та підтриманий природоохоронними організаціями. Дякую всім причетним до прийняття цього рішення», – наголосила міністр захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.