Новий голова Податкової служби Руслан Кравченко: «Виконання планів та наповнення бюджету має стати ключовою метою, із щомісячним підвищенням показників»

Новий голова ДПС Руслан Кравченко наголосив, що майбутнє місце роботи кожного регіонального керівника податкової залежить виключно від результатів його роботи, інших критеріїв немає і не буде, а виконання планів та наповнення бюджету має стати ключовою метою, із щомісячним підвищенням показників.

Фото: Державна податкова служба

Нещодавно призначений голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко провів першу нараду з керівниками територіальних управлінь, визначивши ключові завдання служби.

Як цитує його Податкова служба, щодо кадрового питання та перепризначень Руслан Кравченко наголосив, що «майбутнє місце роботи кожного регіонального керівника залежить виключно від результатів його роботи, інших критеріїв немає і не буде». Виконання планів та наповнення бюджету, підкреслив голова ДПС, має стати ключовою метою, із щомісячним підвищенням показників.

Першочерговими завданнями для всієї служби Руслан Кравченко визначив припинення безпідставного віднесення суб’єктів господарювання до ризикових та блокування податкових накладних.

«Припинення безпідставного віднесення до ризикових і безпідставного блокування накладних – це наше з вами першочергове завдання. Щодо блокування – я розумію, система працює недосконало, тому будемо намагатись змінити, щоб було досконало. Особливу увагу прошу приділити комісіям, які приймають рішення про розблокування чи виведення з ризиків – сьогодні бізнес кричить, що вимагають якісь «відкати», відсотки за розблокування. Ви повинні разом зі мною навести лад, контролювати роботу комісій, щоб бізнес зрозумів – податкова працює на бізнес, який сумлінно платить податки», – додав він.

Руслан Кравченко також наголосив на важливості відкритого діалогу з підприємцями. Кожен працівник податкової має не лише пояснювати причини блокувань, але й допомагати бізнесу уникати помилок.

«Ми маємо не створювати проблеми, а допомагати їх вирішувати у рамках закону», – підсумував Голова ДПС.

Нагадаємо, нещодавно голова Комітету Верховної Ради з питань податкової політики Данило Гетманцев разом з колегами зареєстрував законопроект 12359 про внесення змін до Податкового кодексу щодо оцінки ефективності та результативності діяльності податкових органів. Відповідно до проекту пропонується, щоб оцінка роботи податківців залежала не лише від обʼєму зібраних податків.

Також нагадаємо, що будучи начальником КОВА Руслан Кравченко підкреслював, що громадам, які не дають інформацію про власників землі для цілей оподаткування, доведеться пояснювати це прокуратурі.

До призначення у КОВА Руслан Кравченко був керівником Бучанської прокуратури. Проходив кандидатом на посаду нового директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

До того, як очолити Бучанську окружну прокуратуру Київської області, Руслан Кравченко працював начальником управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини у сфері оборонно-промислового комплексу Офісу Генерального прокурора.

Автор: Наталя Мамченко

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