Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Громадам, які не дають інформацію про власників землі для цілей оподаткування, доведеться пояснювати це прокуратурі – начальник КОВА

14:53, 19 вересня 2024
«Бігати і вмовляти – не збираюся, і громадам, які не надають інформацію про власників землі, доведеться пояснювати це органам прокуратури» – начальник КОВА Руслан Кравченко.
Громадам, які не дають інформацію про власників землі для цілей оподаткування, доведеться пояснювати це прокуратурі – начальник КОВА
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

18 громад Київщини ігнорують вимогу КОДА щодо проведення ідентифікації власників земельних ділянок та надання відповідних звітів до податкової. В звʼязку з цим начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко звернувся до Київської обласної прокуратури та БЕБ для зʼясування всіх обставин та вжиття необхідних заходів. 

Питання інвентаризації сільськогосподарських земель обговорили під час засідання робочої групи «Прозорість та підзвітність» у Київській ОДА за участі представників правоохоронних органів та ГУ ДПС у Київській області.   

«Неодноразово говорив, що лад наведемо. Податки за використання земель доведеться сплачувати. Більшість громад вже ідентифікували  50-70% власників земель. 

Але деякі, вирішили ігнорувати. Часу для того, щоб подати необхідну звітність було достатньо.

Бігати і вмовляти – не збираюся. Тепер тим громадам, які не надають інформацію, доведеться органам прокуратури пояснювати чому не виконують свої безпосередні обовʼязки і чому держава втрачає десятки мільйонів гривень», – додав Руслан Кравченко. 

Він зауважив, що це кошти, які можна було б направити на відбудову, підтримку військових, реабілітацію ветеранів. 

Руслан Кравченко також підкреслив, що з початку року завдяки спільній роботі КОВА з податківцями власники земельних ділянок Київщини за використання земельних угідь додатково вже сплатили 93,6 млн грн податків із задекларованих на сьогодні понад  140 млн грн. 

«Також вимагаю від громад, які цього не зробили,  прискорити проведення  нормативної грошової оцінки земель. Наголосив і на необхідності наведення ладу в питанні використання сільськогосподарських угідь не за призначенням», – додав він.

Автор: Наталя Мамченко 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
XX з’їзд суддів України: текстова та онлайн трансляція, день другий

Обговорення проблем судової влади, доповіді голови ВККС та в. о. голови Державної судової адміністрації.

Громадам, які не дають інформацію про власників землі для цілей оподаткування, доведеться пояснювати це прокуратурі – начальник КОВА

«Бігати і вмовляти – не збираюся, і громадам, які не надають інформацію про власників землі, доведеться пояснювати це органам прокуратури» – начальник КОВА Руслан Кравченко.

Середній розмір суддівської винагороди склав 127,8 тисяч грн, працівника апарату суду – 19 тисяч грн – голова ДСА

Голова ДСА Максим Пампура повідомив, що в апеляційних загальних судах працівник апарату суду за підсумками року отримає середню зарплату 24,1 тисяч грн.

Голова ДСА пояснив, чи закладено в проект бюджету на 2025 рік кошти на виплату щомісячних премій суддям до 40%

В проекті бюджету додатково заклали 1,3 млрд грн на виплату суддівської винагороди, зазначив Максим Пампура, відповідаючи на питання щодо перспектив виконання норми про премії суддям.

Голова ВККС пояснив, чи буде знижено прохідний бал за етап тестування когнітивних здібностей

Комісія хотіла б мати можливість зменшити прохідний бал за цей етап, але наразі це неможливо – голова ВККС Андрій Пасічник.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Валентина Луганська
    Валентина Луганська
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Леся Федорак
    Леся Федорак
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Зоя Плеханова
    Зоя Плеханова
    суддя Закарпатського окружного адміністративного суду