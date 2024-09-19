Громадам, які не дають інформацію про власників землі для цілей оподаткування, доведеться пояснювати це прокуратурі – начальник КОВА

«Бігати і вмовляти – не збираюся, і громадам, які не надають інформацію про власників землі, доведеться пояснювати це органам прокуратури» – начальник КОВА Руслан Кравченко.

18 громад Київщини ігнорують вимогу КОДА щодо проведення ідентифікації власників земельних ділянок та надання відповідних звітів до податкової. В звʼязку з цим начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко звернувся до Київської обласної прокуратури та БЕБ для зʼясування всіх обставин та вжиття необхідних заходів.

Питання інвентаризації сільськогосподарських земель обговорили під час засідання робочої групи «Прозорість та підзвітність» у Київській ОДА за участі представників правоохоронних органів та ГУ ДПС у Київській області.

«Неодноразово говорив, що лад наведемо. Податки за використання земель доведеться сплачувати. Більшість громад вже ідентифікували 50-70% власників земель.

Але деякі, вирішили ігнорувати. Часу для того, щоб подати необхідну звітність було достатньо.

Бігати і вмовляти – не збираюся. Тепер тим громадам, які не надають інформацію, доведеться органам прокуратури пояснювати чому не виконують свої безпосередні обовʼязки і чому держава втрачає десятки мільйонів гривень», – додав Руслан Кравченко.

Він зауважив, що це кошти, які можна було б направити на відбудову, підтримку військових, реабілітацію ветеранів.

Руслан Кравченко також підкреслив, що з початку року завдяки спільній роботі КОВА з податківцями власники земельних ділянок Київщини за використання земельних угідь додатково вже сплатили 93,6 млн грн податків із задекларованих на сьогодні понад 140 млн грн.

«Також вимагаю від громад, які цього не зробили, прискорити проведення нормативної грошової оцінки земель. Наголосив і на необхідності наведення ладу в питанні використання сільськогосподарських угідь не за призначенням», – додав він.

Автор: Наталя Мамченко

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