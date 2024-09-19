Общинам, которые не дают информацию о владельцах земли для целей налогообложения, придется объяснять это прокуратуре – начальник КОВА

«Бегать и уговаривать – не собираюсь, и общинам, которые не предоставляют информацию о владельцах земли, придется объяснять это органам прокуратуры» – начальник КОВА Руслан Кравченко.

18 общин Киевщины игнорируют требование КОГА о проведении идентификации собственников земельных участков и предоставлении соответствующих отчетов в налоговую. В связи с этим начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко обратился в Киевскую областную прокуратуру и БЭБ для выяснения всех обстоятельств и принятия необходимых мер.

Вопросы инвентаризации сельскохозяйственных земель обсудили во время заседания рабочей группы «Прозрачность и подотчетность» в Киевской ОГА с участием представителей правоохранительных органов и ГУ ГНС в Киевской области.

«Неоднократно говорил, что порядок наведем. Налоги за использование земель придется платить. Большинство общин уже идентифицировали 50–70% собственников земель.

Но некоторые решили игнорировать. Времени для того, чтобы представить необходимую отчетность, было достаточно.

Бегать и уговаривать – не собираюсь. Теперь тем общинам, которые не предоставляют информацию, придется органам прокуратуры объяснять, почему не выполняют свои непосредственные обязанности и почему государство теряет десятки миллионов гривен», – добавил Руслан Кравченко.

Он отметил, что это средства, которые можно было бы направить на восстановление, поддержку военных, реабилитацию ветеранов.

Руслан Кравченко также подчеркнул, что с начала года благодаря совместной работе КОВА с налоговиками владельцы земельных участков Киевщины за использование земельных угодий дополнительно уже уплатили 93,6 млн грн налогов из задекларированных сегодня более 140 млн грн.

«Также требую от общин, которые этого не сделали, ускорить проведение нормативной денежной оценки земель. Он подчеркнул и необходимость наведения порядка в вопросе использования сельскохозяйственных угодий не по назначению», – добавил он.

Автор: Наталя Мамченко

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