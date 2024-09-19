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В ОВА заявили, что 18 общин Киевщины игнорируют требование об идентификации владельцев участков и предоставлении отчетов в налоговую

19:56, 19 сентября 2024
Начальник Киевской ОВА обратился в прокуратуру и БЭБ по поводу непроведения рядом общин Киевщины идентификации собственников земли.
В ОВА заявили, что 18 общин Киевщины игнорируют требование об идентификации владельцев участков и предоставлении отчетов в налоговую
Источник фото: koda.gov.ua
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В Киевской областной военной администрации сообщили о том, что 18 общин Киевщины игнорируют требование КОГА о проведении идентификации собственников земельных участков и предоставлении соответствующих отчетов в налоговую. Таким образом, в связи с этим начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко обратился в Киевскую областную прокуратуру и БЭБ для выяснения всех обстоятельств и принятия необходимых мер.

«Налоги за использование земель придется платить. Большинство общин уже идентифицировали 50–70% собственников земель. Но некоторые решили игнорировать. Времени для того, чтобы представить необходимую отчетность, было достаточно. Бегать и уговаривать – не собираюсь. Теперь тем общинам, которые не предоставляют информацию, придется органам прокуратуры объяснять, почему не выполняют свои непосредственные обязанности и почему государство теряет десятки миллионов гривен», – отметил Руслан Кравченко.

По его словам, это средства, которые можно было бы направить на восстановление, поддержку военных, реабилитацию ветеранов.

Руслан Кравченко также подчеркнул, что с начала года владельцы земельных участков Киевщины за использование земельных угодий дополнительно уже уплатили 93,6 млн грн налогов из задекларированных на сегодня более 140 млн грн.

По его словам, это средства, которые можно было бы направить на восстановление, поддержку военных, реабилитацию ветеранов.

Руслан Кравченко также подчеркнул, что с начала года владельцы земельных участков Киевщины за использование земельных угодий дополнительно уже уплатили 93,6 млн грн налогов из задекларированных сегодня более 140 млн грн.

«Также требую от общин, которые этого не сделали, ускорить проведение нормативной денежной оценки земель. Подчеркнул и на необходимость наведения порядка в вопросе использования сельскохозяйственных угодий не по назначению», – добавил он.

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