В ОВА заявили, що 18 громад Київщини ігнорують вимогу щодо ідентифікації власників ділянок та надання звітів до податкової

Начальник Київської ОВА звернувся до прокуратури та БЕБ щодо непроведення низкою громад Київщини ідентифікації власників землі.

Джерело фото: koda.gov.ua

У Київській обласній військовій адміністрації повідомили про те, що 18 громад Київщини ігнорують вимогу КОДА щодо проведення ідентифікації власників земельних ділянок та надання відповідних звітів до податкової. Відтак, у звʼязку з цим начальник Київської ОВА Руслан Кравченко звернувся до Київської обласної прокуратури та БЕБ для зʼясування всіх обставин та вжиття необхідних заходів.

«Податки за використання земель доведеться сплачувати. Більшість громад вже ідентифікували 50-70% власників земель. Але деякі, вирішили ігнорувати. Часу для того, щоб подати необхідну звітність, було достатньо. Бігати і вмовляти – не збираюся. Тепер тим громадам, які не надають інформацію, доведеться органам прокуратури пояснювати чому не виконують свої безпосередні обовʼязки і чому держава втрачає десятки мільйонів гривень», – зазначив Руслан Кравченко.

За його словами, це кошти, які можна було б направити на відбудову, підтримку військових, реабілітацію ветеранів.

Руслан Кравченко також підкреслив, що з початку року власники земельних ділянок Київщини за використання земельних угідь додатково вже сплатили 93,6 млн грн податків із задекларованих на сьогодні понад 140 млн грн.

«Також вимагаю від громад, які цього не зробили, прискорити проведення нормативної грошової оцінки земель. Наголосив і на необхідності наведення ладу в питанні використання сільськогосподарських угідь не за призначенням», – додав він.

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